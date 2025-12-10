Кремъл: Русия не е обсъждала със САЩ изказването на Зеленски, че има готовност да проведе избори

Москва все още не е обсъждала с Вашингтон последните изказвания на украинския президент Володимир Зеленски за готовността му да произведе избори в страната, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

Зеленски вчера каза, че е готов за избори, при условие че САЩ и Европа предоставят на Киев гаранции за сигурност. Тази позиция бе изразена ден след като американският президент Доналд Тръмп заяви в интервю за изданието "Политико", че е време в Украйна да бъдат произведени избори и обвини Киев, че използва войната като аргумент да не организира вота.

"Не, не сме успели да обсъдим това с никого", каза днес Песков на редовна пресконференция в отговор на журналистически въпрос.

Говорителят на Кремъл отбеляза, че изказването на Зеленски е "съвсем ново" с оглед на досегашната позиция на Киев и добави, че руският президент Владимир Путин отдавна говори за нуждата от произвеждането на избори в Украйна. "Поради това ще видим как ще се развият събитията", каза Песков.

Що се отнася до изявлението на украинския лидер за готовността на Киев да сключи "енергийно примирие", Русия работи "за мир, а не за примирие", продължи говорителят на Кремъл. "Устойчивият гарантиран дългосрочен мир, постигнат чрез подписването на съответните документи, е абсолютен приоритет" за Русия, подчерта Песков.

Той определи интервюто на Тръмп за изданието "Политико" като "много важно". Според Песков изразените от Тръмп позиции по въпроса за членството на Украйна в НАТО и териториалните загуби на Украйна са "съзвучни с разбирането" на Русия.

"В много отношения президентът Тръмп засегна именно основните причини за този конфликт". Съгласуваността на изказванията на Тръмп за Украйна с руската позиция е важна "от гледна точка на перспективите за постигане на мирно уреждане", каза в заключение Песков.