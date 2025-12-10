Мъж в САЩ почина от бяс след трансплантация на бъбрек от друг заразен

Мъж от Мичиган е починал от бяс, след като е получил бъбрек от друг мъж, починал от същата болест след одраскване от скункс, съобщи "Гардиън".

Властите наричат случая „изключително рядък".

Според скорошен доклад на Центъра за контрол и превенция на заболяванията , пациентът получил бъбречна трансплантация в болница в Охайо през декември 2024 г.

Около пет седмици по-късно започнал да изпитва слабост в краката, объркване и уринарна инконтиненция. Бил е хоспитализиран и поставен на изкуствено дишане, след което починал. Аутопсията потвърдила бяс, което объркало властите, тъй като семейството му заявило, че той не е имал контакт с животни.

След преглед на документите на донора на бъбрека открили, че в анкетата за оценка на риска при донорите той е посочил, че е бил одраскан от скункс.

Мъжът се е борил с животното в сблъсък, който според доклада „е оставил скункса в безсъзнание", но не преди да го одраска по пищяла.

Пет седмици по-късно той вече проявил симптоми на обърканост, затруднено преглъщане и ходене, халюцинации и схванат врат. Два дни по-късно бил намерен в безсъзнание у дома след сърдечен удар.

След като лекарите заподозрели бяс при реципиента, лабораторните проби от донора били повторно тествани и били отрицателни, но биопсия от бъбреците му открила щам, „съвместим с бяс от сребрист прилеп", което показвало, че той наистина е починал от бяс и е предал инфекцията чрез донорство на органи. Разследването посочва „вероятна тройна верига на предаване": прилеп заразява скункс, скунксът заразява донора, донорът заразява реципиента.