Почти 200 деца са заченати със сперма на донор с раков ген в Европа

1892
Нидерландски донор на сперма е изправен пред съд СНИМКА: Pixabay

Донор на сперма, носител на генетична мутация, която драстично повишава риска от рак, е баща на най-малко 197 деца в цяла Европа, разкрива разследване на Би Би Си. 

Някои от децата вече са починали и само малка част от тези, които са наследили мутацията, ще избегнат рака през живота си.

Спермата не се е продавала в клиники във Великобритания. Въпреки това има малък брой британски семейства, които са я използвали по време на лечение за безплодие в Дания.

"Съчувстваме дълбоко на засегнатите семейства" казаха от Датската Европейска банка, която е продала спермата и признаха, че тя е била използвана за зачеването на прекалено много бебета в някои страни.

Спермата е от анонимен мъж, който я дарява от 2005 г. срещу заплащане. 17 години различни жени по света я използват.

Донорът е преминал проверките за донори. Въпреки това, ДНК в някои от клетките му е мутирала. Това е увредило гена TP53, който има ключова роля за предотвратяването на превръщането на клетките в ракови.

По-голямата част от тялото на донора не съдържа опасната форма на TP53, но до 20% от спермата му я съдържа.

 Всички деца, заченати от засегнатата сперма, ще имат мутацията във всяка клетка на тялото си.

