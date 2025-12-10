ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 11 и 12 декември променят движението в участъци...

Гръцките фермери се изтеглят от пристанището Волос, но планират акция на моста Рио-Антирио

Тракторите на гръцките фермери неведнъж са блокирали пътните артерии в страната.

Гръцките фермери, които протестират от десет дни, започнаха да се изтеглят от пристанището в град Волос, област Тесалия, което блокираха символично тази сутрин, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Участници в протеста от областите Етолоакарнания и Ахая са се насочили обаче към моста Рио-Антирио над Коринтския залив – една от основните пътни връзки между Централна Гърция и полуостров Пелопонес. Според твърденията им целта им не е да затворят моста, а да вдигнат бариерите на пункта за тол такси на него, за да позволят безплатно преминаване на автомобилите и да информират пътниците за исканията си.

Въпреки това полицията е затворила новата магистрала Атина – Патра край Рио, за да не допусне земеделците да достигнат до моста, пише БТА.

Земеделците протестират преди всичко заради забавянето на субсидиите им в резултат на корупционния скандал в агенцията по плащанията ОПЕКЕПЕ по-рано тази година.

