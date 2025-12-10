ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 11 и 12 декември променят движението в участъци...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21884173 www.24chasa.bg

Мария Корина Мачадо ще е в Осло, но няма да присъства на церемонията по връчване на Нобела за мир

1776
Мария Корина Мачадо СНИМКА: X/ @ConVzlaComando

Венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо все пак се очаква да пристигне в норвежката столица Осло, но тя няма да успее да присъства на церемонията по връчване на Нобеловата награда за мир, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на Норвежкия Нобелов институт.

Мачадо е тазгодишната лауреатка на престижната награда.

В съобщението на Норвежкия Нобелов институт се казва, че Мачадо е успяла да потегли към Осло в една изключително опасна ситуация и че сега се намира в безопасност.

"Мария идва в Осло, но ние не знаем кога ще пристигне точно", заяви говорителят на Института Ерик Асхайм.

Малко след това обаче директорът на Норвежкия Нобелов институт Кристиан Берг Харпвикен уточни пред Франс прес, че Мачадо се очаква да пристигне в Осло някъде в интервала от тази вечер до утре сутринта. Първоначално се очакваше тя да пристигне още днес сутринта, пише БТА.

Вместо нея наградата на церемонията ще получи дъщеря й Ана Корина Соса Мачадо

Мария Корина Мачадо СНИМКА: X/ @ConVzlaComando

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание