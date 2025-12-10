Дъщерята на Мария Корина Мачадо: Майка ми ще се върне във Венецуела съвсем скоро

Носителката на тазгодишната Нобелова награда за мир и лидерка на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо ще се върне във Венецуела „много скоро“, след като посети Осло, съобщи дъщеря ѝ Ана Корина Соса, която днес прие наградата от името на майка си, предаде Франс прес.
„Тя иска да живее в свободна Венецуела и никога няма да предаде тази цел. Ето защо всички знаем и самата аз зная, че тя ще се върне във Венецуела много скоро“, добави Соса, цитирана от БТА.
В обръщение към председателя на Нобеловия комитет, публикувано малко преди церемонията, Мачадо, която живее в нелегалност в своята родина, заяви, че е „много тъжна и много разстроена“, затова че не може да пристигне навреме за церемонията, но уточни, че вече е на път.
В речта на Мачадо, прочетена от дъщеря ѝ по време на церемонията в Осло, Нобеловата лауреатка за мир осъжда „държавния тероризъм“ на режима на президента Николас Мадуро и посочва, че хората трябва да бъдат „готови да се борят за свободата си“.
Припомняйки за отвличанията, изтезанията и преследванията на опоненти, Мачадо осъжда „престъпленията срещу човечеството (извършвани във Венецуела), които ООН е документирала и държавния тероризъм, използван за потискане на волята на народа“.
„За да имаме демокрация, трябва да сме готови да се борим за свободата си“, добавя нобеловата лауреатка в речта си.