Дъщерята на Мария Корина Мачадо: Майка ми ще се върне във Венецуела съвсем скоро

Носителката на тазгодишната Нобелова награда за мир и лидерка на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо ще се върне във Венецуела „много скоро“, след като посети Осло, съобщи дъщеря ѝ Ана Корина Соса, която днес прие наградата от името на майка си, предаде Франс прес.

„Тя иска да живее в свободна Венецуела и никога няма да предаде тази цел. Ето защо всички знаем и самата аз зная, че тя ще се върне във Венецуела много скоро“, добави Соса, цитирана от БТА.

В обръщение към председателя на Нобеловия комитет, публикувано малко преди церемонията, Мачадо, която живее в нелегалност в своята родина, заяви, че е „много тъжна и много разстроена“, затова че не може да пристигне навреме за церемонията, но уточни, че вече е на път.

В речта на Мачадо, прочетена от дъщеря ѝ по време на церемонията в Осло, Нобеловата лауреатка за мир осъжда „държавния тероризъм“ на режима на президента Николас Мадуро и посочва, че хората трябва да бъдат „готови да се борят за свободата си“.

Припомняйки за отвличанията, изтезанията и преследванията на опоненти, Мачадо осъжда „престъпленията срещу човечеството (извършвани във Венецуела), които ООН е документирала и държавния тероризъм, използван за потискане на волята на народа“.

„За да имаме демокрация, трябва да сме готови да се борим за свободата си“, добавя нобеловата лауреатка в речта си.