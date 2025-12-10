Мицотакис към фермерите: Решения само чрез диалог, плащания - до края на годината

Премиерът Кириакос Мицотакис поиска решение на основния проблем със земеделските производители и призова протестиращите фермери да прекратят блокадите по пътищата и границите.

От имението "Максимус", където е официалната резиденция и седалище на министър-председателя на Гърция, бият тревога заради ескалацията на земеделския фронт, тъй като вчерашната прокурорска заповед от Върховния съд вероятно е влошила и без това напрегнатата обстановка.

Днес се проведе извънредна правителствена среща под ръководството на премиера К. Мицотакис, на която бе информиран за плащанията, извършени до момента, но също и за тези, които са планирани до края на месеца, като е поискал от министрите решение до края на седмицата.

Осведомени източници съобщават, че премиерът е определил три приоритета за правителствените служители: Плащанията да бъдат извършени без никакво забавяне. Информация, че е отворен за среща с делегация от протестиращи фермери през текущата седмица. Създаване на делегация от производители и животновъди, които да кодифицират исканията, които се отправят в цялата страна.

Една от мерките, които правителството обмисля е възможност за предефиниране на субсидията за количества земеделско масло на култура и разширяване на програмата „Gaia", която се отнася основно до инициативи в гръцкото земеделие и цифровизацията на сектора, особено що се отнася до предоставянето на по-евтина електроенергия и управлението на данни.

Програмата в момента осигурява ниска цена на електроенергията от 9,2 цента/kWh, но фермерите искат таван от 7 цента на киловатчас. Правителството е склонно за нова промяна на цената на електроенергията за фермерите, с таван на тарифите до 8 цента/киловатчас.

Преди два дни гръцкият премиер Кириакос Мицотакис инициира диалог с Европейската комисия относно възможността за предоставяне на допълнителна субсидия на земеделските производители. Въпреки че е отворен "прозорец за разговор" с Брюксел, правителствени източници предупреждават да не се очакват "грандиозни" или мащабни финансови облекчения. Подходът е предпазлив, тъй като европейските правила за държавна помощ и субсидии са стриктни.

В правителствения лагер има вълнение и тревожност след решението на фермерите да отговорят на намесата на Върховния съд с още по-динамични демонстрации, изпращайки послание, че не са сплашени от заплахите за съдебни производства срещу тях.

Ситуацията ескалира и правителството е под силен натиск да намери политическо решение на исканията на фермерите за субсидии и по-ниски цени на тока.