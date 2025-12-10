Фермерите от Малгара блокират пристанището на Солун в петък

Общото събрание на блокадата на Малгара реши да предприеме ескалация на протестните действия, като блокира пристанището на Солун в петък следобед. Това е значимо развитие на ситуацията, тъй като блокирането на второто по големина пристанище в Гърция ще има сериозни икономически последици и ще засили натиска върху правителството.

Костас Анестидис, представител на блокадата на Малгара, призовава всички земеделски производители и животновъди да се присъединят към тях, за да отстояват исканията си чрез "динамични действия". Тези искания включват по-ниски цени на електроенергията, субсидии и по-справедливи пазарни цени.

Придвижване в конвой към входа на пристанището на Солун и неговото блокиране ще започне в 10:00 ч от района на Малгара.

Според Анестидис, целта е това да бъде "символично протестно движение", въпреки че очакваното въздействие върху логистиката ще бъде значително.