Почина британската писателка Софи Кинсела

Британската писателка Софи Кинсела, известна с поредицата си за приключенията на Беки Б., почина на 55-годишна възраст, предадоха осведомителните агенции, като цитираха семейството й.

Авторката, чието истинско име е Мадлин Софи Уикъм, обяви през 2024 г., че е болна от рак на мозъка и се е подложила на лечение с химиотерапия и лъчетерапия.

Тя „си отиде тихо, след като прекара последните дни, обградена от истинските си любими неща: семейството, музиката, човешката топлина, Коледа и радостта“, се казва в публикацията на семейството в Инстаграм.

„Въпреки болестта, която понасяше с невероятна смелост, Софи се смяташе за истински щастлива, че има толкова прекрасно семейство и приятели и че бе постигнала изключителен успех в кариерата си на писателка“, продължават близките й.

Нейните книги са продадени в над 50 милиона екземпляра в повече от 60 страни и са преведени на над 40 езика, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

Сагата за Беки Б., състояща се от девет книги, превърна Софи Кинсела в популярна авторка. На страниците им читателите проследяват вълнуващия живот на Беки Б., финансова журналистка, обсебена от пазаруването…, която не успява да контролира разходите си.

Първите две книги от сагата бяха екранизирани през 2009 г. с австралийската актриса Айла Фишър в главната роля, припомня АФП.