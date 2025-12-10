Обирджиите на Лувъра e можело да бъдат хванати за 30 секунди

Бягството на извършителите на дръзкия обир на бижута от Лувъра посред бял ден през октомври, е можело да бъде предотвратено "за 30 секунди", предаде АФП, позовавайки се на отговорника за административното разследване на сигурността в парижкия музей, който е най-посещаваният в света.

Според министъра на културата Рашида Дати първите заключения от разследването разкриват "хронично подценяване" на риска от кражби в институцията.

"Още 30 секунди и агентите на частната охранителна фирма Securitas или полицаите можеха да предотвратят бягството на крадците", каза Ноел Корбен, директор на Генералната инспекция по културните въпроси, пред комисията по култура в Сената, горната камара на френския парламент.

Друг отговорник по разследването, Паскал Минере, посочи, че външна камера "ясно е заснела пристигането на извършителите, инсталирането на подемника, изкачването на двамата крадци до балкона и, няколко минути по-късно, припряното им тръгване", отбелязва АФП, цитирана от БТА.

Тези кадри обаче не са били гледани в реално време и когато агент по сигурността ги е активирал, "вече е било твърде късно, тъй като крадците са напуснали Галерията на Аполон", където са били изложени кралските бижута, според Ноел Корбен.

Той посочи още, че авторите на разследването, поръчано от министъра на културата с цел да се изяснят пропуските в сигурността на музея, са били "много изненадани" от "проблема с предаването на одитите за сигурност", особено при смяната на ръководството му през 2021 г. и идването на настоящата му директорка Лоранс де Кар.

Символ на тази липса на "памет" е одитът, направен през 2019 г. от бижутера "Ван Клиф енд Арпелс" (Van Cleef & Arpels), който идентифицира всички слабости на Галерията на Аполо, но не е бил доведен до знанието на новото ръководство.

В уводната част на изслушванията председателят на комисията сенатор Лоран Лафон каза, че кражбата "не е била случаен провал", отбелязва АФП.

"Той не се дължи на поредица от злощастни събития, а по-скоро на решения, които не са били взети, за да се обезпечи сигурността", посочи сенаторът, добавяйки, че слабостите "са били идентифицирани от няколко предишни проучвания с до голяма степен сходни резултати".

Изслушванията в Сената, които ще продължат и следващата седмица, се провеждат в контекста на все още мрачната ситуация за вековния музей, създаден по време на Френската революция.

След зрелищния обир на 19 октомври на осем бижута от 19-и век, оценени на 88 милиона евро, Лувърът трябваше да затвори една от галериите си миналия месец заради аварии. Музеят освен това е изправен пред призив за стачка от страна на служителите си, считано от понеделник, с искане за създаване на нови работни места и приоритизиране на най-спешните ремонтни дейности.