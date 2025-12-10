Германски принц отрича в съда, че е планирал преврат: Не съм терорист

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Принц Хайнрих XIII Ройс, централната фигура в мащабна поредица от съдебни процеси срещу екстремисти, замисляли според обвинението насилствена смяна на държавния строй в Германия, настоя, че "не е терорист", докато даваше показания пред съда във Франкфурт, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Аз не съм терорист и не съм планирал никакви терористични актове. Не съм бил терорист и няма да бъда такъв", заяви 74-годишният мъж пред Върховния окръжен съд във Франкфурт.

Принц Ройс, потомък на благородническо семейство, чиято княжеска титла няма официална тежест, е обвинен, че е фигурата начело на планиран преврат, свързан с "Гражданите на Райха".

Групата вярва, че съвременната германска република е заменила незаконно Германския райх, основан през 1871 г. и продължил да съществува под нацисткия режим до 1945 г. Тя беше разкрита след множество акции в няколко германски провинции и в чужбина през 2022 г.

Два паралелни процеса са в ход в Мюнхен и Щутгарт, като общо 26 предполагаеми заговорници са обвинени във връзка със заговора на "Гражданите на Райха".

Ройс отрече обвиненията в членство в терористична организация. "Доколкото ми е известно, никога не съм се присъединявал към терористична организация. Следователно, водачът Ройс не съществува", заяви той пред съда.

Той също така отрече да е ръководил заговора и заяви, че е ревностен противник на насилието. "Никога не съм инициирал, планирал, обмислял или финансирал насилствен военен преврат", заяви Ройс.

Принцът обясни как е бил вербуван от бившия войник и съучастник Максимилиан Едер, който му разказал за предполагаеми масови изнасилвания на деца в държавни военни съоръжения.

Очаква се Ройс да свидетелства отново следващата седмица. Неговата партньорка Виталия Б. беше освободена от ареста в началото на декември.