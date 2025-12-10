"Политико" обяви Доналд Тръмп за най-силния човек в Европа

"Политико" избра американският президент Доналд Тръмп за най-силният човек в Европа. Това показва годишната им класация за 28-те най-влиятелни личности в европейската политика.

Традиционно в класацията биват включени само европейци – хора, които живеят или работят на континента, но тази година влиянието на Тръмп води до изключение в правилата за годишната класация, тъй като никой не е оказал по-голямо влияние в или върху Европа през тази година от президента на САЩ.

Тръмп изложи теорията си защо упражнява толкова голяма власт над континента в интервю за специален епизод на The Conversation: „Европа не знае какво да прави", каза той. Той посочи имиграцията като основната причина за „упадъка" на повечето европейски нации.

„Те искат да бъдат политически коректни и това ги прави слаби", добави той.

Европейските лидери разбират, че имат работа с нестабилен партньор. Те виждат непредсказуемостта и нарастващата асиметрия. Въпреки това остават обвързани с Вашингтон, като се основават на предположението, че архитектурата на сигурността на континента – и голяма част от неговото благоденствие – все още се опира на американския стълб.

Първите месеци от втория мандат на Тръмп зададоха тона на една изтощителна година за европейските дипломати. Неговите публични флиртове с руския президент Владимир Путин шокираха дори опитни наблюдатели. Унижението, на което подложи украинския лидер Володимир Зеленски, засили опасенията, че Вашингтон се е превърнал от съюзник в антагонист.

Вицепрезидентът на Тръмп, Дж. Д. Ванс, наруши дипломатическите конвенции в Мюнхен, като открито критикува европейските правителства за отношението им към десните партии. Нарушението на етикета подчерта колко далеч е готова да стигне американската администрация, за да оформи европейската политика по свой образ – цел, която по-късно беше потвърдена в сензационната Стратегия за национална сигурност на Тръмп, в която се заявява, че Европа е изправена пред „цивилизационно изчезване" поради миграцията, и се обещава да се култивира „съпротива срещу настоящата траектория на Европа в европейските нации".

Бързо се установи модел: дестабилизиращо демонстриране на доминация от страна на Тръмп, отчаяни уговорки от страна на Европа и след това поредният шок. Всеки акт на унижение от страна на европейските лидери сякаш предизвикваше ново наказание.

На частни и публични срещи официалните лица оплакваха нанесените щети. Но общото заключение изглеждаше, че засега, поне, Европа трябва да се примири с положението. Един след друг европейските лидери летяха до Вашингтон, за да ласкаят американския президент с надеждата да го умилостивят.

Причината беше ясна. Повечето европейски страни разчитаха на американската защита от края на Втората световна война. Нямаше как страни като Германия да възстановят за една нощ надеждна армия, а още по-малко ядрено оръжие за възпиране. С войната, която бушуваше на континента, Европа нямаше друг избор, освен да се придържа към остатъците от американския щит, колкото и крехък да изглеждаше той изведнъж.

През юни, след като много лидери посетиха Белия дом и генералният секретар на НАТО Марк Рюте ласкаеше американския президент с подмазвачески текстови съобщения, Тръмп постави под въпрос член 5 – свещената клетва за взаимна отбрана на военния алианс. Два месеца по-късно дисбалансът беше разкрит в едно неравностойно търговско споразумение, в което Брюксел погълна наказателни тарифи и направи нереалистични обещания за инвестиции, за да купи временно спокойствие.

Облекчението беше истинско, както и унижението.

Не всички в Европа приеха логиката на този подход. „Някои биха искали да мислят, че човек може да отговори с мярка и разум... за да умилостиви по някакъв начин Молох", заяви бившият френски премиер Доминик дьо Вилпен пред "Политико" през април. Той твърди, че истинската опасност е, че лидерите на континента подценяват „желанието на Вашингтон да превърне Европа във васал".

Всъщност, на дипломатическия фронт новата администрация замъгли границата между външната политика и политическата кампания. Разчупвайки традицията националните лидери да не се намесват във външната политика, Тръмп и неговите съюзници се впуснаха с пълна сила – от намесата на Ванс в Мюнхен до подкрепата на Илон Мъск за крайната десница в Германия и Обединеното кралство.

Сега европейските лидери наблюдават нервно, отбелязвайки, че Тръмп е изпратил на Марин льо Пен от Франция думи на подкрепа след осъждането й за присвояване на средства от ЕС и е задълбочил приятелството си с Виктор Орбан от Унгария. С наближаването на решаващите избори във Франция и Унгария, перспективата за американско влияние върху изхода от тях се превърна в постоянна грижа за мнозина в Брюксел.

Понякога Европа се е опитвала да обърне импулсите на Тръмп в своя полза. Когато Белият дом заплаши да блокира останалите руски износи на петрол за Европа, официалните лица видяха рядка възможност да окажат натиск върху Орбан, който се съпротивляваше на отделянето от Москва. Но победата изчезна толкова бързо, колкото се появи; Тръмп се оттегли няколко дни по-късно.

Доминирането на американския президент преобрази европейската икономика толкова, колкото и дипломацията. Неговата енергийна политика „Америка на първо място" и дързостното му промотиране на американския петрол и газ подхраниха реакцията срещу „Зеления пакт", засилвайки аргумента, че Европа е дала приоритет на действията за климата пред конкурентоспособността и работните места.

Междувременно, стремежът на Вашингтон към дерегулация подкопава идентичността на Европа като световна регулаторна суперсила. От цифровото право на неприкосновеност до изкуствения интелект, старият брюкселски модел на внимателно и морализаторско създаване на правила изведнъж изглежда несъвместим с новата глобална нагласа.

Все пак, някои в Европа се опитват да освободят континента от хватката на Тръмп. Като партньор, който тихо заделя пари в подготовка за раздяла, блокът инвестира в отбраната и стратегическата си автономия. Берлин и Копенхаген се обръщат към европейски доставчици за своите нарастващи арсенали – и тихо приемат отдавнашното мнение на Париж, че трансатлантическият алианс трябва да се уважава, но не и да се разчита прекалено на него.

В знакова реч по външната политика през септември германският канцлер Фридрих Мерц, някога ревностен атлантист, засили необходимостта Европа да изгради здравословна дистанция. „Трябва да приемем факта, че отношенията ни със САЩ се променят", каза той. „Готови сме за тясно сътрудничество и координация. Но става ясно, че това партньорство вече няма да е толкова очевидно."

Американските стратези също започват да виждат опасността. Кори Шейк, бивш съветник на тогавашния президент на САЩ Джордж У. Буш, предупреди, че като тормози съюзниците си, Вашингтон рискува да подкопае самата основа на своята власт: „Една от най-важните стратегически слабости на администрацията на Тръмп е неспособността ѝ да разбере, че американската власт се основава на доброволното сътрудничество на другите страни", заяви Шейк, която сега е старши научен сътрудник в консервативния мозъчен тръст American Enterprise Institute. „Тръмп изглежда смята, че може да се отнася с приятелите си по-зле, отколкото с враговете си."



Нейното предупреждение намери отзвук през октомври, когато висши служители на американските разузнавателни служби се втурнаха в Брюксел, за да успокоят европейските си колеги, след като Холандия ограничи обмена на разузнавателна информация с Вашингтон поради сериозни нарушения на сигурността. „Това, което те подценяват, е, че ако продължаваме да се държим по този начин, страните имат други възможности", каза Шейк. „Не се тревожим достатъчно за създаването на международен ред, който маргинализира американското влияние и се стреми да се изолира от американската мощ."

С други думи, доминирането на Вашингтон може да е безпрецедентно в съвременната история, но може би е и на върха си. Европа не е готова да се откаже от съюза със САЩ, но тихата работа по изграждането на алтернатива вече е започнала.