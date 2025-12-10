Макрон, Стармър и Мерц разговаряха 40 минути по телефона с Тръмп за Украйна (Обновена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Британският премиер Киър Стармър и европейски съюзници разговаряха с президента на САЩ Доналд Тръмп за Украйна, докато продължава "интензивната работа" по мирния план, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Разговорът продължил 40 минути, уточни френският президент.

Стармър, френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц разговаряха с Тръмп в момент, когато отношенията на САЩ с Европа са подложени на сериозно напрежение.

Канцеларията на Стармър заяви, че всички лидери са се съгласили, че това е "критичен момент" за бъдещето на Украйна и евро-атлантическата сигурност.

"Лидерите обсъдиха последните новини за продължаващите мирни преговори, водени от САЩ, и приветстваха усилията им за постигане на справедлив и траен мир за Украйна и за прекратяване на убийствата", заяви говорител на Стармър.

"Интензивната работа по мирния план продължава и ще продължи и в следващите дни", добави говорителят.

"Те се съгласиха, че това е критичен момент – за Украйна, нейния народ и за общата сигурност в евро-атлантическия регион", каза още той.

Тримата европейски лидери се срещнаха с украинския президент Володимир Зеленски в понеделник в канцеларията на Стармър на "Даунинг стрийт" 10 в Лондон, за да обсъдят предложенията за прекратяване на войната, на фона на опасенията, че първоначалният план на Вашингтон се основава в голяма степен на руските военни цели.

Екипът на Зеленски трябва да предаде най-новите си предложения за мир на преговарящите от САЩ, а утре ще се състои среща на "Коалицията на желаещите" – страните, водени от Великобритания и Франция, които са готови да подкрепят Украйна и да възпрат Русия, ако има прекратяване на огъня.

Тръмп критикува европейските съюзници на Украйна, описвайки ги като "слаби" лидери на "западащи" държави, които не успяват да "произведат" нищо, докато "войната просто продължава и продължава".

В новата стратегия за национална сигурност на САЩ, публикувана по-рано този месец, се казва, че "правителството на Тръмп има разногласия с европейските официални представители, които имат нереалистични очаквания за войната, разчитат на нестабилни правителства на малцинството, и много от които потъпкват основните принципи на демокрацията, за да потискат опозицията".

Зеленски заяви, че Украйна ще проведе преговори със САЩ относно плановете за следвоенно възстановяване и икономическо развитие. Киев работи и по документ от 20 точки, "който би могъл да определи параметрите за прекратяване на войната", добави той.

Във връзка с утрешните преговори на "Коалицията на желаещите" Зеленски заяви: "Тази седмица може да донесе новини за всички нас и за прекратяване на кръвопролитието".

Междувременно украинските войски отблъскват необичайно мощна атака с механизирана техника в стратегическия град Покровск, съобщи днес украинската армия, цитирана от Ройтерс.

От месеци руската армия атакуваше града на малки групи от пехотинци в опит да превземе логистичния център, който е от ключово значение за стремежите на Москва да овладее цял Донбас.

Русия твърди, че е поела пълен контрол над Покровск, който тя нарича Красноармейск. Киев обаче твърди, че все още контролира северната част на града, където се водят ожесточени улични боеве, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.