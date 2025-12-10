Туризъм в САЩ без виза? Може, но даваш профили в социалните мрежи и имейли за 5 години назад (Обзор)

По нови правила Вашингтон ще събира подробни лични данни - имена и адреси на родители, съпрузи, братя и сестри

Личните имейли и телефонните номера, които са били използвани през последните пет години, ще искат американските власти от кандидатите за електронно разрешение за пътуване (ESTA). Това става ясно от нов проектодокумент на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, публикуван за обществено обсъждане в сряда.

Ако предложенията влязат в сила, те ще засегнат гражданите на поне 40 държави, които са част от т. нар. “Програма за улесняване на визовия режим”. Тя предоставя възможност за пътуване до САЩ без нуждата от виза за период до 90 дни. Българите не са включени в тази програма и кандидатстват за виза.

Част от страните, които ще бъдат засегнати от предложените правила, са Великобритания, Франция, Ирландия, Германия и Швеция.

Съгласно проекторамката на Министерството на вътрешната сигурност кандидатите за ESTA ще трябва да представят на Вашингтон подробна лична информация - имената и адресната регистрация на родителите, децата, съпрузите и братята и сестрите си. Заедно с това те трябва да декларират и IP адресите, които са ползвали през последните 5 години, и широка гама биометрични данни като ДНК, отпечатъци на пръстите, снимка на лицето и ирисите на очите.

“Добавяме социалните мрежи като задължителен елемент от данните за заявление за ESTA. Ще изискваме от кандидатите да предоставят своите профили в социалните мрежи, които са ползвали през последните 5 години”, се казва още в документа.

Откакто се завърна в Белия дом през януари, президентът Доналд Тръмп предприе мерки за затягане на границите на САЩ. Вътрешното министерство твърди, че предложенията му са в съответствие със зададената от републиканеца политическа посока.

Критиците на мярката предупеждават, че тя нарушава правата на онлайн потребителите и може да предизвика сътресения в туристическия сектор на САЩ. Тя може да окаже отражение още догодина, когато страната е домакин на световното първенство по футбол.

“Разкриването и наблюдението на профилите в интернет не е ефективен метод за откриването на терористи и други престъпници. То ограничава свободата на словото и нарушава правото на личен живот на невинни туристи, както и на техните семейства, колеги и американски приятели”, твърди адвокатката София Коуп от американската неправителствена фондация “Електронна граница”.