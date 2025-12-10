Донор на сперма е предал рак на десетки деца в Европа, някои вече са починали (Обзор)

Засегнати са 67 репродуктивни клиники в 14 държави, включително България, Кипър и Северна Македония

Донор на сперма, който е носител на генетична мутация, драстично повишаваща риска от рак, е станал баща на най-малко 197 деца в цяла Европа. Това съобщи Би Би Си, като се позова на мащабно разследване, извършено от 14 обществени медии, които са част от мрежата за разследваща журналистика на Европейския съюз за радио и телевизия.

То е показало, че някои деца вече са починали и само малко от тези, които наследят мутацията, ще избегнат рака през живота си.

Донорът е започнал да дава семенна течност срещу заплащане още като студент през 2005 г., която чрез Европейската банка за сперма е продавана в 67 репродуктивни клиники в 14 държави.

Това се е случвало в продължение на 17 г.,

преди френски специалисти по онкологични заболявания да открият, че част от малките им пациенти са заченати по един и същ начин. Проверка показва, че това е станало от сперма, идваща от Дания и всичката принадлежи на един мъж. Въпреки че той е здрав и успешно е преминал скрининговите проверки за донори, се оказва, че ДНК-то в някои от клетките му е мутирало преди да се роди. Това е повредило гена TP53, който има ключова роля за предотвратяване на превръщането на клетките в ракови. Макар по-голяма част от тялото на мъжа да не съдържа опасната форма на TP53, до 20% от сперматозоидите му я имат. Въпреки това всяко дете, заченато от нея, притежава мутацията във всяка клетка от тялото си. Затова ще трябва периодично да се изследва за рак, тъй като има до 90 процента риск да развие такъв през живота си.

От Европейската банка за сперма са заявили пред разследващия екип, че веднага са блокирали използването на спермата и са информирали засегнатите родители. Обяснили са, че подобна мутация не се открива превантивно чрез генетичен скрининг, но са

признали, че е било грешка да използват семенна течност от един донор за толкова много бебета

В световен мащаб няма регламент по въпроса. Някои държави определят собствени лимити, но когато за първи път се разбра за този случай през май, стана ясно, че те се нарушават. Тогава здравните власти в Белгия признаха, че в страната е имало 52 раждания от въпросния донор въпреки съществуващото ограничение дане се използва спермаот един мъж за повече от 6 жени. Обяснението за случилото се бе, че не всички деца ще живеят в нея.

Позовавайки се на белгийското здравно министерство, Франс прес съобщи в края на май, че “носещата” рак сперма е била използвана в поне девет други държави - България, Кипър, Германия, Испания, Унгария, Ирландия, Гърция, Нидерландия и Полша. В сегашното журналистическо разследване нашата страна отсъства. То е показало, че сперма от датския донор е използвана в клиники в Дания, Белгия, Испания, Исландия, Германия, Гърция, Кипър, Северна Македония, Грузия, Унгария, Ирландия, Полша, Албания и Сърбия.

“Имаме много деца, които вече са развили рак, някои от тях дори два различни вида, а други са починали в ранна възраст”, казва пред Би Би Си доктор Едуиж Каспер, генетик по онкологични заболявания във Франция.

Според проф. Алън Пейси, който е ръководил банката за сперма в Шефилд,

случаят показва колко зависими са станали държавите от големи международни донорски банки.

Според него няма как всичко да се изследва, тъй като това ще отблъсне и малкото донори.

“Ние подлагаме на пълен скирнинг около 2% от мъжете, които кандидатстват.

Така че ако направим регламента още по-строг, няма да имаме никакви донори на сперма. Трябва да се търси баланс”, обяснява проф. Пейси и добавя, че макар Великобритания да е голяма държава, се налага да внася половината от необходимата ѝ сперма.