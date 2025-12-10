ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Род Стюарт дойде с две гардеробиерки

Исландия ще бойкотира "Евровизия 2026" заради участието на Израел

Двата полуфинала на „Евровизия 2026“ ще се проведат на 12 май и 14 май, а големият финал е на 16 май СНИМКА: БНТ

Исландия няма да участва в песенния конкурс "Евровизия 2026", съобщи днес държавната телевизия RUV, след като миналата седмица организаторът - Европейският съюз за радио и телевизия, одобри участието на Израел, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Решението да се позволи на Израел да участва в следващото издание на "Евровизия", което ще се проведе във Виена през май 2026 г., доведе до оттеглянето на Испания, Нидерландия, Ирландия и Словения в знак на протест, като те посочиха като причина войната в Газа.

"От обществения дебат в страната и реакцията на решението на Европейския съюз за радио и телевизия миналата седмица става ясно, че няма да има нито радост, нито мир по отношение на участието на RUV", каза в изявление генералният директор на исландската телевизия Стефан Ейриксон.

Исландия беше сред страните, които миналата седмица поискаха гласуване по въпроса за участието на Израел. Европейският съюз за радио и телевизия обаче реши да не провежда гласуване, като каза, че вместо това е приел нови правила, целящи да попречат на правителствата да влияят на "Евровизия".

Исландия никога не е печелила съревнованието за песен, но е заемала второ място през 1999 и 2009 г. Конкурсът "Евровизия" датира от 1956 г. и всяка година привлича около 160 милиона зрители.

България ще участва във форума след тригодишно отсъствие. Българската национална телевизия започва национална селекция за песенния конкурс "Евровизия 2026".

