Дроновете край Дъблин след пристигането на Зеленски не са заплашвали самолета му

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Безпилотните летателни апарати, засечени край Дъблин след пристигането на самолета на украинския президент Володимир Зеленски на официално посещение в Ирландия на 1 декември, не са представлявали заплаха за самолета му, но случаят предизвиква силно безпокойство, заяви ирландският министър-председател Михол Мартин, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Малък брой неидентифицирани дронове бяха засечени в близост до кораб на военноморските сили, патрулиращ край бреговете на Дъблин, във вечерта на пристигането на Зеленски на държавно посещение в Ирландия, съобщи Мартин пред парламента.

"Дроновете не са представлявали заплаха за самолета на президента Зеленски – това трябва да бъде ясно, защото той е кацнал безопасно доста преди този инцидент", подчерта той.

Ирландският министър-председател не коментира директно съобщенията в ирландските медии, че дроновете са летели в близост до самолета на Зеленски.

"Обстоятелствата сочат, че това е част от хибридната кампания, инспирирана от Русия, срещу интересите на Европейския съюз и Украйна", заяви Мартин.

Говорител на руското посолство в Дъблин опроверга предположенията за руска намеса като неоснователни и заяви, че европейските политици разпространяват "мит" за заплахата, която Русия представлява за Европа.

Вчера председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който бе на посещение в Дъблин, определи инцидента от миналата седмица като "още един пример за хибридни атаки и хибридни заплахи срещу европейската територия, идващи от Русия".

Ирландия, която е неутрална във военно отношение, има едно от най-ниските нива на разходи за отбрана в Европа, но се ангажирa да промени това, а Мартин обяви планове за инвестиции в технологии за борба с безпилотни летателни апарати.