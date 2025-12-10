В Северна Македония приеха бюджета за следващата година

Парламентът на Република Северна Македония прие бюджета за 2026 г., съобщават медиите в страната.

Според сведения на местните медии по време на дебата, който продължи два дни, е имало ожесточени взаимни обвинения между правителството и опозицията.

Опозицията твърди, че бюджетът не е бюджет на развитието, нито социален, а предизборен, докато за правителството той е европейски и „носи силен инвестиционен цикъл и по-добър стандарт на живот за гражданите”.

„Имаме фискална дисциплина, вместо разпаднали се публични финанси. Този бюджет е консолидиран, а не раздут. Този бюджет е европейски, а не уличен. Този бюджет има финансова дисциплина", заяви Йован Яулески от управляващата ВМРО-ДПМНЕ, цитиран от ТВ 21.

"Въвеждаме електронни фактури, дигитализация на Службата за публични приходи и митниците, минимален глобален данък, системни реформи. Нека си припомним, че СДСМ (която в момента е в опозиция – бел. ред.) остави след себе си хаос, неплатени задължения, дупки в бюджета, неотчетени дългове и ефективност, сведена до популизъм и партийна администрация“, каза още той.

Според Йован Митрески от опозиционната СДСМ обаче управляващи и опозиция живеят „в различни измерения”.

Според опозицията бюджетът за 2026 г. съдържа нереалистични прогнози, според които за пръв път изплащането на социални помощи и връщането на ДДС се забавят, а заплатите стагнират, въпреки че правителството се хвали с ръст на БВП през третото тримесечие.

Опозиционни депутати казват, че страната има най-ниската минимална и средна работна заплата в региона, че правителството не иска да увеличи минималната работна заплата и оставя синдикатите и работодателите да преговарят за нея.

"Бюджетът е изготвен въз основа на постигнатите икономически резултати и очакванията за продължаване на положителните тенденции. Взехме предвид реалността в прогнозите, икономичността и ефективността при планирането, за да осигурим стабилно развитие, редовно функциониране на институциите и навременно плащане на всички задължения. Този бюджет не е просто документ с цифри и таблици, той е икономическо послание за стабилност, доверие и развитие. Ясно потвърждение за отговорното управление на публичните финанси, което сме установили и продължаваме с пълен капацитет", заяви министърът на финансите на Северна Македония Гордана Димитриеска-Кочоска.

В бюджета за следващата година се прогнозират общи приходи от 6,1 милиарда евро, и разходи на стойност 6,7 милиарда евро. Очаква се бюджетният дефицит да бъде 638 милиона евро или 3,5 процента от планирания БВП, а 658 милиона евро се предвиждат за капиталови инвестиции. Прогнозата за ръста на БВП е 3,8 процента, а за инфлацията – 2,5 процента.