Кралят на Швеция връчи Нобеловите медали и дипломи (Снимки)

Кралят на Швеция Карл XVI Густав връчи Нобеловите медали и дипломи Снимка: Ройтерс

Кралят на Швеция Карл XVI Густав връчи Нобеловите медали и дипломи на 12 учени и на унгарския автор Ласло Краснахоркаи в Стокхолм на церемония в концертната зала на шведската столица, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Наградата за мир беше връчена няколко часа по-рано в Осло в отсъствието на носителката й, венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо. Наградата прие нейната дъщеря.

Имената на лауреатите на Нобеловите награди бяха обявени през октомври. Във всичките четири научни категории институциите избраха максималния брой от по трима души.

Стойността на наградите тази година е 11 милиона шведски крони, което се равнява на малко под 1,2 милиона щатски долара.

