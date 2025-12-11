ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение от 4.5 по Рихтер разтърси Турция

Земетресение с магнитуд 5.1 по Рихтер е регистрирано в Западна Турция. СНИМКА: EMSC

Земетресение с магнитуд 4.5 по скалата на Рихтер е регистрирано в Западна Турция. Това показват данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMCS).

Трусът е регистриран на 60 км от Балъкесир, на 11 дълбочина.  

   Това е поредното силно земетресение в региона след 10 август, когато трус от 6,1 по Рихтер доведе до смъртта на двама души, а други 29 бяха ранени. Втори трус с подобен магнитуд беше регистриран на 27 октомври. При него нямаше жертви, но 26 души получиха леки наранявания. Земетресението тогава доведе до рухването на 3 сгради и магазин.

Заради честите земетресения районът получи статут на „зона на бедствия, засягаща всички аспекти на живота".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

              

