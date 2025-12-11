Сериозен медиен отзвук в чуждите издания от големия протест срещу правителството (Обновена)

Световни медии коментират антиправителствените протести в България снощи, като отбелязват, че десетки хиляди хора в столицата София и други градове са участвали в поредните протести срещу правителството.

"Десетки хиляди се присъединиха вчера към поредните масирани протести в цяла България, обвинявайки правителството в широко разпространена корупция, като това подчерта политическите разделения само няколко седмици преди страната да се присъедини към еврозоната", пише американският в. "Вашингтон Пост", цитиран от БТА.

Демонстрациите снощи последваха протестите от миналата седмица, които бяха предизвикани от плановете на правителството за увеличаване на данъците, социалноосигурителните вноски и разходите, посочва изданието.

След първия протест правителството оттегли спорния бюджет за 2026 г., но протестиращите разшириха обхвата на исканията си и вече призовават за оставка на дясноцентристкото правителство на премиера Росен Желязков, отбелязва американският столичен вестник.

В основата на недоволството на протестиращите е ролята на българския политик Делян Пеевски, който е санкциониран както от САЩ, така и от Великобритания, и чиято партия "ДПС – Ново начало" подкрепя правителството, посочва американската телевизия „Ей Би Си Нюз". Пеевски е обвиняван от противниците си, че участва във формирането на правителствената политика, която служи на неговите олигархични интереси, отбелязва американската медия.

"Предстоящото присъединяване на страната към еврозоната би трябвало да бъде повод за празнуване, но вместо това разкри нарастващо недоволство, особено сред по-младите българи, тъй като въпреки че България се присъедини към ЕС преди доста години, положението с върховенството на закона не се подобрява", коментира "Блумбърг".

Приемането на най-бедната страна в ЕС в еврозоната преди тя да е изпълнила основни изисквания като върховенството на закона е ход, от който противниците на разширяването са готови да се възползват, акцентира медията. Според нея това може да навреди на цялата геополитическа стратегия на блока, тъй като евентуалното членство на Украйна е от фундаментално значение за възстановяването на стабилността по източните му граници.

Жаждата за политическа алтернатива в България е изключително силна, продължава „Блумбърг". В страната през последните четири години бяха произведени предсрочни избори седем пъти, но те така и не успяха да излъчат стабилно управляващо мнозинство. Годините на политическа нестабилност подкопаха фискалната дисциплина на България, тъй като политиците настояват за увеличаване на разходите в опит да спечелят гласоподавателите, отбелязва медията.

Желязков представя приемането на еврото като едно от основните постижения на правителството, въпреки че социологическо проучване от юли показа, че почти половината от българите се противопоставят на тази стъпка, обръща внимание „Блумбърг".

Събитията от последните десет дни разкриха задълбочаваща се пропаст между управляващите партии и младите хора, пише „Дойче Веле".

Поколението „Зи" (Gen Z) е първото поколение в България, което няма лични спомени нито за комунистическия режим, управлявал страната от 1944 г. до 1989 г., нито за хиперинфлационната криза от края на 90-те години, посочва медията. "В страна, в която избирателната активност едва достигна 39% на последните парламентарни избори, след началото на масовите протести младите хора сега изглежда все повече се ангажират с политиката. Те имат най-различни искания - от по-добро здравеопазване до по-добри възможности за работа", отбелязва "Дойче Веле".

"Една особеност на протестите е, че онлайн инфлуенсъри в социалните мрежи често заместват традиционните медии за младите протестиращи, тъй като те по-добре могат да комуникират на универсалния език на поколението „Зи", включващ голяма доза нефилтриран хумор", изтъква „Дойче Веле".

Насочени срещу Пеевски протестни песни, монтирани клипове на опозиционни лидери, които се провикват "Кой поръча това безобразие?" по време на изслушване на бюджетната комисия, и плакати с надписи като "Заведи приятелката си на среща на протеста" помагат да се смесят политиката и поп културата, подчертава германската медия.

Правителството се опитва да омаловажи протестите и ги нарича антиевропейски, а протестиращите отхвърлят това обвинение и настояват, че демонстрациите обединяват хора от целия политически спектър, които искат оставката на правителството, обобщава „Дойче Веле".

Френският в. "Монд" препубликува кореспонденция на агенция Франс прес от София, посветена на протестите в българската столица и в редица български градове вчера, като отбелязва, че това е третият подобен протест за три седмици в страната.

В допълнение на репортажа на Франс прес в материала на "Монд" се припомня, че протестите се зародиха по повод бюджета за идната година, който под натиска на протестиращите беше изтеглен от правителството в началото на декември. Припомняше се, че в първоначалната версия на бюджета се предвиждаше повишаване на някои данъци и социални удръжки. Според протестиращите и опозицията това са все увеличения, които целят да прикрият отклоняването на средства, отбелязва "Монд". Нов проектобюджет беше представен в началото на настоящата седмица.

Френската новинарска медия "Се нюз" също отделя внимание на протестите в България и обрисува атмосферата по време на демонстрациите снощи в София и в страната, като се базира също на кореспонденция на Франс прес.

"ЕК и Европейската централна банка дадоха зелена светлина през юни за влизане на страната в еврозоната. Те признаха, че България е спазила техническите критерии за това. Редица икономисти обаче смятат, че проектобюджетът за догодина би могъл да увеличи дефицита на държавата, което да доведе до започване срещу нея от страна на ЕК на процедура за прекомерен дефицит. Сега в парламента ще се обсъжда нова версия на проектобюджета. Тя все така предвижда увеличение с 10 процента на всички заплати в публичния сектор, но е взела предвид някои искания на протестиращите относно осигуровките", коментира изданието "Льо гран континан".

Заглавието на информацията на ТАСС по темата е подобно: Десетки хиляди българи искат оставката на правителството на улични протести.

Десетки хиляди хора се включиха в антиправителствените протести в цяла България, посочва и Асошиейтед прес.

Заглавието на материала на ДПА гласи: Десетки хиляди хора поискаха оставката на българското правителство.

Протестите в столицата София и десетки други градове са поредните от поредица демонстрации в черноморската страна. Те се състоят в момент, когато България се готви да приеме еврото на 1 януари, посочва Ройтерс.

Протестиращите използваха лазери, за да прожектират думите "Оставка", "Мафията вън" и "За честни избори" върху сградата на Народното събрание в центъра на София.

Утре българският парламент ще гласува вот на недоверие срещу правителството на министър-председателя Росен Желязков - шестия по рода си, откакто то пое властта на 15 януари тази година.

Опозиционни партии и други организации заявиха, че протестират срещу плановете за увеличаване на социалноосигурителните вноски и данък дивидент, за да се финансират по-високите държавни разходи.

Миналата седмица правителството оттегли бюджета за 2026 г. - първия, разчетен в евро - заради масовите протести. Въпреки това протестите продължават с пълна сила в една страна, където през последните четири години хората гласуваха за парламент седем пъти, за последно - през октомври 2024 г. , на фона на дълбоки политически и социални разделения, отбелязва Ройтерс.

За трети път в рамките на три седмици демонстранти се събраха на площад "Независимост" пред парламента в София, като скандираха "Оставка!" и издигнаха плакати с надписи "Достатъчно!" и "Махайте се!".

Мобилизацията по призива на реформаторската и прозападна коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) събра хиляди хора и в други градове в цялата страна, отбелязва АФП.

Вълната от недоволство, със значително участие на млади хора, се надигна в края на миналия месец, когато правителството се опита да приеме по ускорена процедура бюджета за догодина - първия, разчетен в евро. Това стана в момент, когато малката балканска страна - най-бедната в Европейския съюз, се готви да въведе единната европейска валута на 1 януари, посочва АФП.

В крайна сметка правителството оттегли проектобюджета и представи в началото на тази седмица нов. Това обаче не успокои гнева на недоволните, отбелязва АФП.

ТАСС посочва, че няколко десетки хиляди демонстранти са се събрали в т. нар. Триъгълник на властта в София. Мащабен мирен митинг в България, организиран от опозиционни партии, иска оставка на правителството и предсрочни парламентарни избори.

"Няма да позволим да бъдем измамени, няма да позволим да бъдем ограбени", "Циркът свърши! Време е за оставка и съд", "Управлението на мафията в България свърши!", "Мафията вън!", скандираха протестиращите.

Освен оставката на правителството, демонстрантите искат промяна в системата на управление на страната, най-вече отстраняването от власт на Бойко Борисов, лидера на политическа партия "Граждани за европейско развитие на България" (ГЕРБ), и на Делян Пеевски, лидера на политическата коалиция "ДПС - Ново начало", които според тях носят главната отговорност за настоящите проблеми на България, отбелязва ТАСС. Протестът се състои на фона на инициирания от опозицията вот на недоверие към правителството заради провала на икономическата му политика, който ще бъде гласуван от парламента утре.

Десетки хиляди хора се включиха в най-новите масови протести в цяла България вчера, обвинявайки правителството в ширеща се корупция, посочва Асошиейтед прес. Според агенцията това е подчертало политическите разделения в страната броени седмици преди тя да приеме еврото за своя официална валута в началото на следващата година.

Демонстрациите дойдоха след протестите миналата седмица, предизвикани от бюджетните планове на правителството за по-високи данъци, повишаване на социалноосигурителните вноски и увеличаване на държавните разходи. По-късно кабинетът оттегли спорния проектобюджет за 2026 г. Исканията на протестиращите обаче се разшириха оттогава и вече включват призиви за оставка на центристко-дясното правителство на премиера Росен Желязков, обобщава АП.

Студенти от софийските университети се присъединиха към протестите, които според организаторите са били по-масови от митингите, събрали миналата седмица повече от 50 000 души. Въз основа на кадри, заснети от дронове, медии оценяват броя на протестиращите снощи на над 100 000.

Асошиейтед прес отбелязва и мирния характер на протестите, които са завършили мирно и без съобщения за насилие.

Десетки хиляди хора в цяла България поискаха оставката на прозападното правителство три седмици преди страната от ЕС да въведе еврото. В столицата София, Пловдив, черноморските градове Варна и Бургас, както и на много други места, предимно млади хора излязоха по улиците вчера, обвинявайки кабинета в корупция, обобщава ДПА.

Агенцията уточнява, че протестите са били свикани от опозиционната коалиция ПП-ДБ, която е против правителството, но също е прозападна.

Кабинетът на малцинството, състоящ се от консерватори, социалисти и популисти, разчита на подкрепата в парламента на още една политическа сила - "ДПС - Ново начало", отбелязва ДПА. Агенцията посочва, че лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, който според опозицията е спорна фигура, е санкциониран от Съединените щати и Великобритания за корупция.

Испанската агенция ЕФЕ отбелязва, че демонстрациите са били организирани първоначално срещу проектобюджета на кабинета на ГЕРБ, ИТН и БСП, но после бързо са прераснали в антиправителствени протести.

Гневът на много демонстранти е насочен най-вече срещу бившия премиер Бойко Борисов и санкционирания от САЩ и Обединеното кралство за корупция олигарх Делян Пеевски, чиято партия оказва ключова подкрепа, за да може трипартийната коалиция, която няма абсолютно мнозинство в парламента, да управлява, допълва ЕФЕ.

Въпреки че нито един от двамата не е част от кабинета, те имат голямо влияние във взимането на решения от изпълнителната власт. Според анализатори Пеевски контролира също така съдебната система, службите за сигурност, голяма част от медиите и други важни сектори на икономиката на България, пише още ЕФЕ.