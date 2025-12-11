ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Дронът „Дзиутиен“ завърши успешно първия си п...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21889557 www.24chasa.bg

Белгия се обръща към Европейския съд заради Украйна

6172
Барт де Вевер СНИМКА: туитър/bart_dewever

Белгия не изключва възможността да се обърне към Европейския съд, ако ЕС вземе без нейно съгласие решение за предоставяне на Украйна на запорираното в белгийския депозитар "Юроклиър" руско имущество. Това заяви белгийският премиер Барт де Вевер в изказване пред Федералния парламент, цитиран от местни медии.

Ако бъде прието незаконно и абсурдно решение, което поражда огромни заплахи за нашата страна, не мога да изключа нищо, каза Де Вевер. Той добави, че "Юроклиър" също има намерение да се обърне към Европейския съд при необходимост. Според него предложението на Европейската комисия за приемане на решение с мнозинство, а не с единодушие, е неоснователно, тъй като предвижда гласуване по спешна процедура, а спешност в случая няма.

Де Вевер е на мнение, че има по-добри начини да се осигурят средства за Киев, вместо руските средства да бъдат "откраднати". Той отбеляза, че Русия "не е във война" с Европа и използването на руското имущество в случая би било все едно посолството на една държава да бъде разрушено, мебелите да бъдат изнесени и след това разпродадени.

Както БТА съобщи, ЕК предложи миналата седмица финансирането за Украйна в следващите две години да бъде осигурено или със средствата в "Юроклиър", или с общ заем на държавите от ЕС. Комисията предложи също решението за използване на руските средства, запорирани по силата на санкциите на ЕС срещу Русия заради войната в Украйна, да се вземе с мнозинство, а за общ заем - с единодушие.

Засега Белгия отказва да подкрепи решението, свързано с "Юроклиър" от опасения, че ще бъде длъжна сама да възстанови огромни суми в кратък срок. От "Юроклиър" също предупредиха за тежки последици за финансовите пазари при използване на руските средства. Решение се очаква следващата седмица на последното за годината заседание на Европейския съвет в Брюксел.

Барт де Вевер СНИМКА: туитър/bart_dewever

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото