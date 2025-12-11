Белгия се обръща към Европейския съд заради Украйна

Белгия не изключва възможността да се обърне към Европейския съд, ако ЕС вземе без нейно съгласие решение за предоставяне на Украйна на запорираното в белгийския депозитар "Юроклиър" руско имущество. Това заяви белгийският премиер Барт де Вевер в изказване пред Федералния парламент, цитиран от местни медии.

Ако бъде прието незаконно и абсурдно решение, което поражда огромни заплахи за нашата страна, не мога да изключа нищо, каза Де Вевер. Той добави, че "Юроклиър" също има намерение да се обърне към Европейския съд при необходимост. Според него предложението на Европейската комисия за приемане на решение с мнозинство, а не с единодушие, е неоснователно, тъй като предвижда гласуване по спешна процедура, а спешност в случая няма.

Де Вевер е на мнение, че има по-добри начини да се осигурят средства за Киев, вместо руските средства да бъдат "откраднати". Той отбеляза, че Русия "не е във война" с Европа и използването на руското имущество в случая би било все едно посолството на една държава да бъде разрушено, мебелите да бъдат изнесени и след това разпродадени.

Както БТА съобщи, ЕК предложи миналата седмица финансирането за Украйна в следващите две години да бъде осигурено или със средствата в "Юроклиър", или с общ заем на държавите от ЕС. Комисията предложи също решението за използване на руските средства, запорирани по силата на санкциите на ЕС срещу Русия заради войната в Украйна, да се вземе с мнозинство, а за общ заем - с единодушие.

Засега Белгия отказва да подкрепи решението, свързано с "Юроклиър" от опасения, че ще бъде длъжна сама да възстанови огромни суми в кратък срок. От "Юроклиър" също предупредиха за тежки последици за финансовите пазари при използване на руските средства. Решение се очаква следващата седмица на последното за годината заседание на Европейския съвет в Брюксел.