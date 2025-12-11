Русия пак пробва да удари енергиен обект в Одеска област

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинската Одеска област бе подложена през изминалата нощ на поредната руска атака с дронове, насочена към унищожаване на гражданската, енергийната и транспортната инфраструктура на региона, съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в приложението "Телеграм", пише БТА.

Той уточни, че по негова информация мишена е бил енергиен обект.

Щети има и по две частни къщи, намиращи се близо до поразените цели. Счупени са и прозорци и врати на административна сграда.

Възникнали са пожари, които обаче са били бързо потушени от аварийните екипи. Всички съответни служби работят по отстраняване на последиците от нападението.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50-60 000 българи.

Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.