Тръмп: 82% от украинците искат мирно споразумение (Видео)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че над 80% от украинците „искат да се постигне споразумение", за да се сложи край на войната на Русия срещу Украйна СНИМКА: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че над 80% от украинците „искат да се постигне споразумение", за да се сложи край на войната на Русия срещу Украйна, съобщава "Украинская правда". 

"Ако се погледне проучването, бих казал, че 82% от хората настояват за мирно споразумение. Разбирам, че те губят хиляди и хиляди хора всяка седмица. Те искат това да приключи" заяви Тръмп на среща с бизнес лидери в Белия дом. 

 "Зеленски трябва да бъде реалист в своята преговорна позиция" каза още Тръмп и добави, че му е "интересно" кога в Украйна ще се проведат следващите избори.

„Наистина се замислям колко време ще мине, докато проведат избори? Това е демокрация. Отдавна не са провеждали избори. Това е загуба на голям брой хора. И, знаете ли, ако погледнете проучванията, бих казал, че 82% от хората искат сключването на споразумение", твърди Тръмп.

Американският президент е убеден, че „украинският народ иска да бъде сключено споразумение".

„Разбирам, че те губят хиляди и хиляди хора всяка седмица. Те искат това да приключи", каза той.

В отговор на подобно изявление на Тръмп, че за Украйна „е дошло времето" да проведе президентски избори, Зеленски отговори, че е "готов винаги".

