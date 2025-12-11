Пекин: Надяваме се да разрешим търговските различия с ЕС чрез диалог възможно най-скоро

Тази седмица Китай и ЕС проведоха консултации по въпроси, свързани с търговските мерки, като те ще продължат и следващата седмица. Пекин приветства също възобновяването на преговорите с Брюксел относно ангажиментите за цени и смята, че ЕС се е върнал към пътя на разрешаване на различията чрез диалог, заяви на днешната си пресконференция говорителят на Министерството на търговията Хъ Ядун, пише КМГ.

„Искам да подчертая, че Китайската търговска камара на машиностроителната и електрическа индустрии, представляваща различни предприятия, предложи решение, което отразява тяхната обща позиция. Китай и ЕС проведоха многократни консултации по въпроса и постигнаха някои резултати. Ако ЕС, докато води преговори с Китай, води отделни консултации с някои предприятия, това не е в полза на поддържането на взаимното доверие и не способства за ефективността на процеса", каза говорителят.

„Надяваме се, че ЕС ще изпълни постигнатия консенсус на най-високо ниво, ще спазва принципа на недискриминация и, въз основа на усилията до момента, ще разреши търговските различия чрез диалог и консултации възможно най-скоро, за да създаде открита и стабилна пазарна среда за индустриалното развитие и на двете страни", добави Хъ Ядун.