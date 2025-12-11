КМГ: „Китайската координата“ в глобалната икономическа карта

Според резултатите от онлайн анкета на CGTN сред хора от различни страни, китайската икономика демонстрира стабилност и развитие като цяло, като това внася сигурност в глобалната. Участниците в анкетата също така отбелязват, че китайската икономическа философия и практика предоставят важни идеи за решаване на глобалните икономически проблеми. Това пише КМГ.

Според последния индекс на глобалните иновации за 2025 година, Китай за първи път влиза в топ 10 и заема водещото място сред 36 икономики със средно високи доходи.

В анкетата 88,3% от участниците смятат, че китайският модел на икономическо развитие, воден от научни иновации и базиран на реалната икономика, представлява важна тенденция за трансформация и модернизация на световната. 86,7% вярват, че устойчивото стимулиране на вътрешното потребление в Китай ще донесе огромни възможности за международния бизнес. 90,1% от респондентите считат, че доброто представяне на китайската икономика ще донесе повече динамика и стабилност на световната, която страда от липса на двигатели за възстановяване. 89,1% от участниците смятат, че продължаващото разширяване на китайската откритост към външния свят ще предостави повече възможности за развитие на глобално ниво, а 90,5% считат, че откритата световна икономика е основна тенденция за бъдещото развитие.