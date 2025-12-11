Администрацията на Тръмп е предала на Европа нов план за мир в Украйна

През последните седмици администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е предала на европейските си партньори няколко документа, в които излага своето виждане за възстановяването на Украйна след войната и завръщането на Русия в световната икономика, съобщи "Уолстрийт Джърнъл".

Документите включват подробен план за това как американски компании ще могат да получат достъп до около 200 милиарда долара замразени руски активи за проекти в Украйна. Един от проектите ще бъде строителството на нов център за данни в Украйна, който да се захранва от АЕЦ Запорожие, която в момента е под руски контрол.

Има и план за завръщането на руската икономика в световната. Той предполага американски компании да се завърнат в стратегически сектор в Русия, както и помощ за възстановяване на доставките на руски енергоносители за Западна Европа.

Европейската комисия смята да използва замразените руски активи за осигуряване на "репарационен заем" за Украйна, но САЩ твърдят, че този подход ще изчерпа средствата бързо.

Европа се опасява, че идеята на САЩ ще даде на Русия необходимото време, за да раздвижи икономиката си и да стане по-сила във военно отношение.

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц е заявил по време на среща с Володимир Зеленски и лидерите на Франция и Великобритания на 8 декември, че е "скептичен" по отношение на предложенията на САЩ.

Предложенията на САЩ бяха включени още в първата версия на мирния план, която беше от 28 точки. Този план беше доработен и променен, а в момента обсъждането му продължава.

Въпросът за използването на руските активи предизвика противоречия не само между Европа и САЩ, но и между самите европейски държави. Белгия, у която е основната част от замразените руски активи, се обяви против плана за "репарационен заем".

На 11 декември трябва да се осъществи онлайн среща на високопоставени военни служители от САЩ и Украйна, за да продължат обсъждането на конкретните детайли от мирния план на САЩ.

Президентът на Украйна Зеленски по-рано се сблъска с нарастващ натиск от страна на САЩ, които изискват Украйна да приеме възможно най-скоро мирния план на Доналд Тръмп от 20 точки, който включва големи териториални загуби.

САЩ дава на Украйна "няколко дни", за да даде отговор на мирния план.