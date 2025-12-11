Лавров: Русия иска споразумение за пакет от документи за дълготраен мир в Украйна (Обновена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров заяви днес, че всички „неразбирателства" със САЩ относно Украйна са били решени след срещата по-рано този месец между президента Владимир Путин и специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Кремъл казва, че срещата на Путин с Уиткоф и Джаред Къшнър е била „конструктивна", въпреки че на нея не е бил постигнат значителен пробив.

Лавров днес заяви, че на разговорите е било потвърдено „взаимното разбирателство", постигнато от Путин и американския президент Доналд Тръмп на срещата им на върха в Аляска през август.

„Сега, тук, в нашите преговори с американците по украинския въпрос, аз лично смятам, че неразбирателствата и взаимните недоразумения бяха разрешени", каза той.

Лавров добави, че Русия иска да бъде постигнато съгласие относно пакет от документи, който да се превърне в основа за дълготрайно и устойчиво споразумение за мир в Украйна с гаранции за сигурност за всички страни.

„Предали сме на нашите американски колеги допълнителни предложения относно колективните гаранции за сигурност", посочи Лавров. „Разбираме, че когато обсъждаме гаранциите за сигурност, не можем да се ограничаваме само до Украйна", добави той.

Лавров каза също, че Русия няма да приеме Украйна да бъде приета в НАТО и че Москва иска да бъдат защитени рускоговорящите в Украйна.

Междувременно руското министерство на отбраната обяви, че силите му са превзели селището Лиман в украинската Харковска област.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да провери информацията за обстановката на бойното поле чрез независими източници.