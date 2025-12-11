ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Урсула фон дер Лайен е начело на годишната класация на "Форбс" за най-влиятелни жени в света (Обновена)

Урсула фон дер Лайен Снимка: 24 часа архив

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е начело на класацията на американското издание „Форбс" на 100-те най-влиятелни жени в света. Класацията се публикува ежегодно в края на годината и това е нейното 22-о издание, съобщи БТА.

На второ място е ръководителката на Европейската централна банка Кристин Лагард. На трета позиция в класацията дебютира Санае Такаичи, първата жена премиер на Япония. На четвърто място е италианската премиерка Джорджа Мелони. На пета позиция е президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум.

Българката Кристалина Георгиева, която ръководи Международния валутен фонд, е на 17-а позиция.

Певицата Тейлър Суифт, счупила с продажби на албумите си и на билети за турнетата си няколко рекорда, е на 21-о място. Популярната американска телевизионна водеща Опра Уинфри е на 30 позиция. Певицата Бионсе е на 33 място. Светската лъвица Ким Кардашиан е на 71-о място.

Премиерката на Демократична република Конго Джудит Суминуа Тулука е на 78-о място, следвана от президентката на Намибия Нетумбо Нанди-Ндайтуа, на 79-о място.

Премиерката на Дания Мете Фредериксен е на 84-о място, докато премиерката на Литва Инга Ругиниене е на 81-о място. На 99-о място е Мия Мотли, която е премиер на Барбадос.

Общо списъкът на „Форбс" включва жени от 25 страни по света, сред които жени политици, ръководителки на международни организации и структури, ръководителки на разнородни компании, дейци на културата и на медиите, жени, постигнали рекорди в областта на финансите. Отличените дами са в шест области на влияние – политика, филантропия, бизнес и финанси, технологии, медии, шоубизнес и култура

За първи път в класацията попадат представителки на Литва и на Намибия. Много жени в класацията ръководят технологични компании, като много от тях се занимават с развиване на изкуствения интелект. Общо компаниите на дамите в класацията имат постъпления от 4,9 трилиона долара и в тях работят над 9,3 милиарда души. Те съставляват над половината от глобалния БВП.

Класацията показва по-специално, че шефките и основателките на компании заемат 44 процента от нея.

В списъка има 13 милиардерки с общо състояние 180,5 милиарда долара спрямо 163,7 милиарда през 2024 г. Сред тези милиардерки са бившата съпруга на Джеф Безос – филантропката и бизнесменка Маккензи Скот (11 място), филантропката Мелинда Гейтс (13 място), Опра Уинфри, Тейлър Суифт, Ким Кардашиан и др.

Въпреки всички препятствия, пред които се изправиха жените по света през 2025 г. , а именно загуба на работни места, сравнима с тази по време на пандемията, влошаване на токсичното отношение към тях в интернет и обидните коментари от страна на Доналд Тръмп към жени репортерки, някои от жените в списъка на „Форбс" се оказаха пример за устойчивост в бурни времена, се казва в публикация на изданието по повод на годишната класация, като за пример се посочват Санае Такаичи, Маккензи Скот или Ким Кардашиан.

Урсула фон дер Лайен

