Мария Корина Мачадо ще занесе Нобеловата си награда за мир във Венецуела (Обновена)

Носителката на Нобеловата награда за мир за 2025 година Мария Корина Мачадо заяви днес, че възнамерява да занесе приза у дома във Венецуела, но не пожела да каже кога ще се завърне в родината си, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Дойдох да получа наградата от името на венецуелския народ и ще я занеса във Венецуела в точния момент. Няма да кажа кога", заяви Мачадо пред репортери в Осло.

Тя не успя да присъства на вчерашната церемония в норвежката столица, по време на която призът бе приет от нейно име от дъщеря ѝ Ана Корина Соса.

Тази сутрин Мачадо бе приета от норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре, който заяви, че страната му е готова да подкрепи демокрацията във Венецуела чрез "изграждането на нови и стабилни институции", добавя Асошиейтед прес.

По-късно през деня Мачадо и Стьоре дадоха съвместна пресконференция, на която опозиционната лидерка описа емоционалната среща с децата си, след като е пристигнала в Осло.

"Снощи не можах да спя, припомняйки си отново и отново първия миг, в който видях децата си", каза 58-годишната Мачадо, цитирана от ДПА. Тя добави, че седмици наред е чакала този миг и се е чудела кое от порасналите си деца ще прегърне най-напред. "Прегърнах едновременно и трите и това беше един от най-необикновените духовни моменти в живота ми", каза още опозиционната лидерка.

Мачадо пристигна в Осло около полунощ и поздрави своите симпатизанти от балкона на "Гранд Хотел". Това бе първата ѝ публична поява от януари тази година. Тя раздаваше въздушни целувки и пееше заедно с насъбралото се множество.

Лидерката на опозицията във Венецуела заяви в интервю за Би Би Си, че е наясно "точно какви рискове поема".

"За около 16 месеца не можех да прегърна и дори да докосна никого от близките си хора", каза тазгодишната Нобелова лауреатка.

Тя предприе тайно пътуване под заплахата на венецуелското правителство да я обяви за бегълка, ако замине за Норвегия. Подробностите по придвижването ѝ до Осло бяха толкова поверителни, че дори Норвежкият нобелов комитет не знаеше кога точно носителката на приза ще пристигне в Осло.

"Естествено, че ще се върна. Наясно съм точно какви рискове поемам. Но ще бъде там, където съм най-полезна за нашата кауза", отбеляза Мачадо пред Би Би Си.

Американският в. "Уолстрийт джърнъл" написа, че Мария Корина Мачадо се е дегизирала, за да премине през 10 военни контролно-пропускателни пункта във Венецуела и е била взета на дървена лодка от рибарско село на брега на Карибско море.

Планът за нейното пътуване до Осло е бил подготвян 2 месеца. Според "Уолстрийт джърнъл" в него са участвали и САЩ, но не е ясно какъв е бил американският принос.