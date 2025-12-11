ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джакпотът в американска лотария достигна 1 милиард долара

1940
Джакпотът в една от най-популярните американски лотарии - "Пауърбол", достигна 1 милиард долара, съобщи Си Ен Ен, цитирана от БТА.

Поредното теглене в сряда не определи победител. Следващото теглене ще бъде в събота, 13 декември.

Шансът за печалба в "Пауърбол" е 1 към 292,2 милиона.

Най-големият джакпот в историята на лотарията в размер на 2,04 милиарда долара беше изтеглен на 7 ноември 2022 г. Победител тогава стана жителят на Калифорния Едуин Кастро, който след плащане на данъците получи малко под 1 милиард долара.

Лотарията "Пауърбол" се разиграва в 45 щата, столицата Вашингтон, Пуерто Рико и на Американските Вирджински острови.

