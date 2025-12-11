В глобална операция на Интерпол бяха иззети рекордни количества диви животни и растения

Правоприлагащи агенции от 134 страни иззеха рекордни количества незаконно продадени живи животни между септември и октомври, като това подчертава нарастващото търсене на екзотични домашни любимци, се казва в изявление на Интерпол, цитирано от Ройтерс и БТА.

Почти 30 000 живи животни са били иззети по време на продължилата един месец глобална операция, в която са участвали полицейски и митнически служби, гранични органи, горски служби и органи за опазване на дивите животни.

Били са иззети рекордни количества незаконно продадено животинско месо, както и насекоми, растения и дървесина.

Интерпол каза, че организацията е идентифицирала около 1100 заподозрени и е арестувала 24 души в Република Южна Африка, двама във Виетнам и един в Катар. Тя не даде повече подробности за арестите.

„Операция „Гръм" отново разкри мащабите и сложното устройство на престъпните мрежи, които са отговорни за нелегалната търговия с диви животни и дървесина – мрежи, които все по-често са свързани с всички видове престъпност – от търговията с наркотици, до експлоатацията на хора", се казва в изявление на Интерпол.

Властите по света са иззели рекордните 5,8 тона дивечово месо и са отчели повишаване на случаите на трафик от Африка към Европа.

Официални представители в Кения са иззели повече от 400 килограма месо от жираф, а правоприлагащите органи в Танзания са иззели месо от зебра и антилопа, както и кожи, на обща стойност около 10 000 щатски долара.

Междувременно властите са иззели почти 10 500 пеперуди, паяци и насекоми от 15 септември до 15 октомври и са отчели рязко повишаване на трафика на екзотични членестоноги.

„Въпреки че са малки по размери, тези създания имат жизненоважна екологична роля. Премахването им дестабилизира хранителните вериги и води до появата на инвазивни видове и болести, което представлява сериозен риск за биосигурността и общественото здраве", се посочва в изявлението на Интерпол.

Приходите от престъпленията срещу дивата природа се оценяват на 20 милиарда долара годишно, но реалната сума вероятно е много по-висока, посочва Ройтерс.

Повечето случаи на трафик на диви животни през тази година са свързани с останки от животни, части от тела и животински продукти, често за употреба в традиционната медицина или за храна, каза Интерпол. Бил е поставен обаче рекорд на иззетите живи животни, което се дължи основно на търсенето на екзотични домашни любимци, включително птици, костенурки, влечуги и примати.