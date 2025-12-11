Тръмп пуска "златната виза" за 1 милион долара за чужденци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Платинената ще струва 5 млн. долара и ще освобождава притежателите от някои данъци

Президентът Доналд Тръмп стартира схема за бързо издаване на американски визи на заможни чужденци, готови да платят поне 1 млн. долара, съобщи "Гардиън".

Богатите имигранти ще могат да закупят право на пребиваване, а „платинената карта" на стойност 5 млн. долара ще освобождава притежателите й от някои данъци в САЩ.

„Пряк път към гражданство за всички квалифицирани и проверени хора! ТОЛКОВА ВЪЛНУВАЩО! Нашите велики американски компании най-накрая могат да задържат безценните си таланти", написа Доналд Тръмп в сряда в социалните медии.

Официалната уебстраница на правителството обещава пребиваване в САЩ „за рекордно кратко време" с новата „златна виза на Тръмп". Кандидатите ще могат да я получат след като платят такса за обработка на документи в размер на 15 000 долара на Министерството на вътрешната сигурност (DHS) и минат през проверка на миналото за 1 млн. долара.

Съгласно изпълнителна заповед от септември, физическите лица трябва да платят 1 млн. долара, а фирмите, които спонсорират служители, трябва да платят 2 млн. долара. След това фирмите трябва да плащат 1% годишна такса за поддръжка от 20 000 долара и 5% такса за прехвърляне от 100 000 долара всеки път, когато искат да прехвърлят визата от един служител на друг.

Тази програма се появява в момент, в който администрацията на Тръмп отделя значителни ресурси за депортирането на милиони имигранти без документи. Тя вече беше остро критикувана, защото е в противоречие с традиционната репутация на САЩ като убежище за трудолюбивите бедни.

"Картата скоро ще бъде пусната за желаещи" гласи съобщение в официалния уебсайт „платинена карта на Тръмп" .