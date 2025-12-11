Кремъл обвини Полша в задържането на руски гражданин по искане на Украйна

Кремъл обвини днес Полша в "правна тирания", след като Варшава арестува руски археолог по искане на Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Министерството на външните работи на Русия заяви, че Александър Бутягин, служител на Държавния Ермитаж в Санкт Петербург, е бил задържан при пристигането си във Варшава.

Руското външно министерство подчерта, че Бутягин, който е бил поканен да изнесе поредица от лекции в няколко европейски града, е бил обвинен от Украйна в "унищожаване на културно наследство" по време на археологически разкопки на Кримския полуостров - обвинение, което Москва определи като абсурдно.

Русия анексира Кримския полуостров през 2014 г.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков осъди задържането на Бутягин. "Това е абсолютна правна тирания", заяви Песков. "Разбира се, ще поискаме по дипломатически канали правото да защитим интересите на нашия гражданин", добави той.

Що се отнася до вчерашния материал на в. "Уолстрийт джърнъл", в който се съобщава, че американският план за мир в Украйна включва предложения за инвестиции в руски редкоземни елементи и енергийни източници, Песков заяви, че Москва е заинтересована в привличането на допълнителни чуждестранни инвестиции.

Американското издание посочи, че плановете, подробно описани в приложенията към предложенията за мир, изготвени от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп и предадени на европейските партньори през последните седмици, включват и предложения за възстановяване на руските енергийни доставки за Европа.

Освен това, американски компании ще инвестират в стратегически важни за Русия сектори, като добив на редкоземни елементи и сондиране за суров петрол в Арктика, а американски финансови и други бизнеси ще получат достъп до 200 милиарда долара от замразените руски активи, които ще използват за проекти в Украйна, посочва в. "Уолстрийт джърнъл".

Попитан за това, Песков заяви, че Русия винаги е била и остава отворена за чуждестранни инвестиции, но че Москва няма да се ангажира с "мегафонна дипломация" (конфронтационен, публичен стил на комуникация, при който страните използват гръмки, често заплашителни изявления чрез прессъобщения, социални мрежи или речи, за да окажат натиск върху конкурентите си - бел. ред.).

"Ние сме заинтересовани от притока на чуждестранни инвестиции", каза Песков пред журналисти. "Що се отнася до плановете, ние не се ангажираме с мегафонно обсъждане на никакви планове, никакви проекти", подчерта той.

Говорителят на Кремъл отказа да коментира предложенията за изземане на замразени руски активи на стойност 200 милиарда долара.