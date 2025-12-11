Изказване на американски посланик породи спекулации, че Турция може да прехвърли системите С-400 в Индия

Думите на посланика на САЩ в Турция Том Барак, че очаква в скоро време Анкара да премахне от въоръжението си руските противовъздушни системи С-400, за да се присъедини отново към програмата за изтребителите F-35, породиха различни спекулации за евентуален трансфер на системите към трета страна. Турски източници от областта на отбраната обаче отхвърлиха тази възможност пред англоезичния сайт „Тюркийе тудей", заявявайки, че не се обсъжда подобен вариант.

Турция подписа споразумението за придобиване на С-400 от Русия през 2017 г., а първите доставки пристигнаха в Турция през юли 2019 г., пораждайки напрежение и критики от страна на Вашингтон и други съюзници от НАТО. След закупуването на руската система страната беше извадена от програмата F-35. Въпреки изключването си Турция вече беше платила приблизително 1,4 млрд. долара за покупката на 100 самолета F-35. Вашингтон не е върнал тези средства, припомня „Тюркийе тудей", цитиран от БТА.

Слуховете за възможното предаване на С-400 на друга държава се засилиха след публикация в платформата Екс на американския посланик Барак преди няколко дни, който предизвика спекулации относно бъдещето на С-400 във въоръжението на Турция. Посланикът посочи, че според американското законодателство „Турция не трябва повече да експлоатира или притежава системата С-400, за да се върне в програмата за изтребителите F-35". Според него обаче положителните отношения между президента на САЩ Доналд Тръмп и президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган са създали „нова атмосфера на сътрудничество, която доведе до най-плодотворните разговори, които сме имали по тази тема от близо десетилетие".

„Нашата надежда е, че тези разговори ще доведат до пробив в следващите месеци, който да отговаря на изискванията за сигурност както на Съединените щати, така и на Турция", написа Барак.

Руската агенция РИА Новости съобщи днес, позовавайки се на дипломатически източник, че в ЕС се обсъжда идея за изкупуване на руските зенитно-ракетни комплекси С-400 от Турция и предаването им на Украйна. Според събеседник на агенцията европейците могат да придобият зенитно-ракетните комплекси, за да помогнат на Украйна, и да ги заплатят със средства от общия бюджет, предназначен за тази цел. Това, по думите му, ще помогне на Турция да се върне към преговорите със САЩ за доставките на F-35.

Американският посланик в Анкара не навлезе в детайли или възможни сценарии в публикацията си в Екс за това какво решение на въпроса с руските С-400 би могла да намери Анкара.

След изказването му някои индийски медии също съобщиха, че Турция евентуално би могла да предаде С-400 на Индия, посочва „Тюркийе тудей", като допълва, че това твърдение не е било официално потвърдено нито от страна на Турция, нито от Индия.

По думите на турски военни източници обаче подобна възможност – за прехвърляне на системите на трета страна – изобщо не се разглежда. Предаването на системите за противовъздушна отбрана С-400 на друга държава не стои на дневен ред, са заявили източници пред „Тюркийе тудей" в отговор на разпространяващите се твърдения по темата.