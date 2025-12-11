ЕК продължава с наказателната процедура срещу България заради обработката на отпадъците

Европейската комисия съобщи, че продължава наказателната процедура срещу България заради обработката на отпадъците и изпраща мотивирано становище за неправилно прилагане на европейските правила.

ЕС въведе изисквания към депата за отпадъци, за да се предотвратят неблагоприятните последици за човешкото здраве, водата, почвата и въздуха, се посочва в съобщението, цитирано от БТА. Държавите от ЕС трябва да предприемат мерки, за да се депонират само предварително обработени отпадъци. Държавите трябва да оползотворяват и обезвреждат отпадъците така, че това да не засяга човешкото здраве и околната среда. Европейските правила забраняват изоставянето, изхвърлянето или неконтролираното обезвреждане на отпадъци.

Делът на разделно събираните битови отпадъци в България все още е нисък и по-голямата част от тях се депонират. По данни на Националния статистически институт, през 2023 г. 24 на сто от натрупаните отпадъци (757 000 тона) са били направо депонирани, без предварителна обработка. Това е леко подобрение спрямо данните от 2018 г., отчита комисията. Според ЕК у нас все още няма достатъчно възможности за предварителна обработка на отпадъците.

Комисията уточнява, че през ноември 2021 г. е предприела наказателната процедура срещу нашата страна и установените недостатъци все още не са отстранени. ЕК дава срок на България от два месеца, за да отговори и да предприеме необходимите мерки, а след това комисията може да отнесе случая до Съда на ЕС.