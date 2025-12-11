ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Увеличиха 10 пъти гаранцията на шофьора, обвинен з...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21891463 www.24chasa.bg

ЕК продължава с наказателната процедура срещу България заради обработката на отпадъците

688
ЕС въведе изисквания към депата за отпадъци, за да се предотвратят неблагоприятните последици за човешкото здраве, водата, почвата и въздуха.

Европейската комисия съобщи, че продължава наказателната процедура срещу България заради обработката на отпадъците и изпраща мотивирано становище за неправилно прилагане на европейските правила.

ЕС въведе изисквания към депата за отпадъци, за да се предотвратят неблагоприятните последици за човешкото здраве, водата, почвата и въздуха, се посочва в съобщението, цитирано от БТА. Държавите от ЕС трябва да предприемат мерки, за да се депонират само предварително обработени отпадъци. Държавите трябва да оползотворяват и обезвреждат отпадъците така, че това да не засяга човешкото здраве и околната среда. Европейските правила забраняват изоставянето, изхвърлянето или неконтролираното обезвреждане на отпадъци.

Делът на разделно събираните битови отпадъци в България все още е нисък и по-голямата част от тях се депонират. По данни на Националния статистически институт, през 2023 г. 24 на сто от натрупаните отпадъци (757 000 тона) са били направо депонирани, без предварителна обработка. Това е леко подобрение спрямо данните от 2018 г., отчита комисията. Според ЕК у нас все още няма достатъчно възможности за предварителна обработка на отпадъците.

Комисията уточнява, че през ноември 2021 г. е предприела наказателната процедура срещу нашата страна и установените недостатъци все още не са отстранени. ЕК дава срок на България от два месеца, за да отговори и да предприеме необходимите мерки, а след това комисията може да отнесе случая до Съда на ЕС.

ЕС въведе изисквания към депата за отпадъци, за да се предотвратят неблагоприятните последици за човешкото здраве, водата, почвата и въздуха.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото