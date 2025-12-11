Мерц: Черна гора е най-напредналият кандидат за ЕС

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Черна гора е най-напредналият кандидат за членство в ЕС и че вече могат да започнат работите по договор за присъединяване към Европейския съюз, предаде черногорската национална телевизия РТЦГ.

На съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Берлин Мерц подчерта, че задълбочаването на европейската интеграция на Подгорица е в интерес както на ЕС, така и на държавите членки.

"С Черна гора, която вероятно е постигнала най-голям напредък сред кандидатите, можем да преминем към следващата стъпка и скоро да започнем работа по договор за присъединяване. Това е и в наш интерес, особено по отношение на ограничаването на незаконната миграция", заяви канцлерът, цитиран от РТЦГ и БТА.

Очаква се през втората половина на декември в Брюксел да се проведе Междуправителствена конференция ЕС – Черна гора, на която Черна гора да затвори официално пет глави. Това ще увеличи броя на затворените глави до 12, припомня РТЦГ. Стратегическата цел на Подгорица остава затварянето на над 20 глави до 2026 г., което би създало условия страната да се присъедини към ЕС до края на 2028 г.

Черна гора получи статут на страна кандидат за членство в ЕС през 2010 г., а преговорите започнаха през 2012 г. Досега са отворени 33 преговорни глави.

Черна гора е изпълнила и условията за затваряне на Глава 31 (външна политика, сигурност и отбрана), но решението за затварянето ѝ беше отложено по искане на Хърватия, посочват източници от Съвета на ЕС, цитирани от медията. Сред откритите двустранни спорове между двете страни, заради които затварянето е възпрепятствано, са собствеността на учебния кораб "Ядран", демаркацията на границата, делата за военни престъпления и компенсации за пострадали граждани, както и други хуманитарни и исторически въпроси, които Хърватия счита за значими преди продължаване на процеса.