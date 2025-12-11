Индия призова САЩ да подпишат споразумението за свободна търговия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

САЩ трябва да подпишат споразумението за свободна търговия с Индия, ако Вашингтон е доволен от предложението на Делхи, заяви индийският министър на търговията и промишлеността Пиюш Гоял, цитиран от новинарска агенция ПТИ.

Гоял приветства становището на правителството на президента Доналд Тръмп относно предложението на Индия, но не посочи краен срок за подписването на дългоочаквания договор за свободна търговия между двете страни.

Министърът изрази тази позиция във връзка с изказването на търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър, че САЩ са получили "най-доброто досега" предложение от Индия.

"Удовлетворението, което показа, е съвсем добре дошло. И аз вярвам, че ако те са много щастливи, трябва да дадат официалното си съгласие", добави Гоял, цитиран от БТА. Министърът обаче отказа да оповести подробности около предложението, което Индия е отправила към САЩ.

Гоял посочи, че досега е имало пет кръга преговори със САЩ по търговското споразумение и добави, че текущата визита на заместник-търговския представител на САЩ Рик Суицър в Индия не е фокусирана върху преговорите.