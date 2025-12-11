Повдигат обвинения срещу кмета на Будапеща заради прайд парада

Разследването около провеждането на Прайд парада в Будапеща през юни приключи с препоръката да ми се повдигнат обвинения. Това заяви кметът на унгарската столица Гергей Карачон, като поясни, че е обвинен в нарушаване на правото на събиране, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

„Обвиняват ме в нарушаване на правото на събиране, което е напълно абсурдно, тъй като общинската администрация на столицата няма право на събиране", заяви той във видеообръщение във „Фейсбук".

Столичният съвет има право да провежда всяко събитие, което пожелае, в собствените си обществени пространства, заяви кметът. Вместо гражданската група, която обикновено организира будапещенския Прайд, събитието бе организирано от столичния съвет, добави той, цитиран от БТА.

Карачон заяви, че стотици хиляди души са участвали на събитието и са „заявили, че не могат да бъдат заплашени и че най-основните права не могат да бъдат ограничени".

„Вече 15 години живеем в система, която мрази всяка социална автономия, мрази малките и дори големите острови на свобода и мрази столичните власти, освен всичко останало", допълни той.

Използвани са финансови ограничения, за да се попречи на столичната администрация да използва собствените си ресурси и „сега се опитват да попречат на кмета да остане на свобода", заяви Карачон.

Той заяви, че в система, в която законът защитава властта вместо народа, рано или късно неизбежно идва момент, когато наказателното право ще бъде използвано срещу него.

Разследването и ограниченията върху правото на събиране, както и настоящият проектозакон в парламента, който заплашва кмета със затвор, ако не одобри „прибирането на градските средства", показва, че „системата е достигнала точка на пречупване", заяви кметът. „Те не могат да понесат това, че в Унгария все още има свободни хора и свободни местни власти", отбеляза Карачон, допълвайки, че приема обвиненията с чест.

„Горд съм, че поех политически риск за свободата на града ми и заставам горд пред съда, за да защитя собствената си свобода и тази на града ми", заяви той.