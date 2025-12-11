ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Магазин за хората" тръгва от 15 декември с храни ...

ЕС замразява дългосрочно руските активи в подкрепа на Украйна

ЕС стартира процедурата. Снимка: Pixabay

Европейският съюз (ЕС) започва процедура за дългосрочно замразяване на активите на Руската централна банка, които се намират на територията на ЕС, с цел да се избегне необходимостта от подновяване на решението на всеки шест месеца и да се подготви правна рамка за евентуалното използване на средствата в подкрепа на Украйна. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на датското председателство.

Решението е взето днес и представлява първа стъпка в процедура по член 122 от Договора за функционирането на ЕС. Разпоредбата позволява на държавите членки да приемат специални мерки в извънредни ситуации, когато е необходимо да бъде защитена икономическата стабилност на ЕС.

По информация от датското председателство, което координира работата на ЕС по този въпрос, посланиците на държавите членки (COREPER) са одобрили преработената версия на предложението по член 122 и са дали съгласие за стартирането на писмена процедура. Официалното решение се очаква да бъде финализирано до петък около 18:00 ч. българско време, съобщи БТА.

