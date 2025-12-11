"Амнести Интернешънъл": "Хамас" е извършила престъпления срещу човечеството

Палестинската групировка "Хамас" е извършила престъпления срещу човечеството при атаката си срещу Израел на 7 октомври 2023 г. и с отношението си към заложниците в Газа, заключава международната правозащитна организация "Амнести Интернешънъл" в публикуван нов доклад, цитиран от Ройтерс.

Правозащитната организация със седалище в Лондон заяви, че докладът ѝ анализира моделите на атаката, комуникацията между бойците по време на нападението и изявления от "Хамас" и други въоръжени групировки.

"Амнести Интернешънъл" е разговаряла със 70 души, в това число оцелели и семейства на жертви, експерти по съдебна медицина и медицински специалисти, посетила е някои места на нападенията и е прегледала над 350 видеозаписа и снимки от нападенията и на заложници по време на пленничеството им.

Според разследването на организацията тези престъпления включват убийства, изтребление, лишаване от свобода, измъчване, изнасилване и други форми на сексуално посегателство и нечовешки прояви.

"Тези престъпления са били извършени в рамките на мащабна и систематична атака срещу цивилното население. Докладът установи, че бойците са били инструктирани да извършват атаки срещу цивилни", гласи съобщение на "Амнести Интернешънъл", цитирано от БТА.

Групировката "Хамас" отрече да е извършвала престъпленията, описани в доклада, и призова правозащитната организация да го оттегли. За момента няма коментар от страна на представители на Израел.

Според данни на "Амнести Интернешънъл" и Израел около 1200 души, повечето от които цивилни, са били убити при атаката на "Хамас", а 251 са били взети за заложници, в това число деца. Всички заложници освен един бяха освободени като част от сключените споразумения за прекратяване на огъня и при израелски военни операции.

През декември миналата година правозащитната организация, заяви, че Израел е извършил геноцид срещу палестинците в ивицата Газа, твърдение, което Израел отрича, подчертавайки, че е воювал срещу "Хамас", а не срещу палестинците, напомня Ройтерс.