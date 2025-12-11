Вучич: Искам да чуя руските идеи за петролната ни компания

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че би искал да чуе идеите на Русия за това как единствената сръбска петролна компания НИС да продължи да работи под американски санкции без руският дял в нея да бъде продаван или компанията да бъде национализирана.

Така той коментира изявлението на руския външен министър Сергей Лавров, че национализация на НИС не може да се случи без взаимното съгласие на руската и сръбската страна.

„Чудесно, ако е възможно. Нямаме търпение. Всичко, с което нашите руски приятели смятат, че можем да помогнем, за да продължи НИС да функционира нормално, сме правили досега и ще продължим да го правим. Само се страхувам, че не е толкова просто, колкото звучи, но ако имат идеи, ще се радвам да ги чуя", каза Вучич и добави: „никога не ни хрумва да вземем нещо от някого".

„Ще платим, както подобава на един джентълмен и на една достойна и нормална държава. Но Сърбия няма да остане без петрол, без петролната индустрия и без рафинерия", каза сръбският президент.

Наскоро Вучич обяви, че Сърбия ще плати руския дял в НИС, ако това се наложи, визирайки, че 15 януари е крайният срок, в който Сърбия може да остане без суров петрол, а руската страна може да продаде своя капитал на друга компания.

По-рано днес Вучич каза, че между руската страна и арабска компания се водят разговори "сериозно и добросъвестно".

Той добави, че се надява всичко да бъде наред, що се отнася до НИС, и руснаците да разберат, че Сърбия не може да оцелее без тази компания, като и че има нужда от работеща рафинерия.

В изявлението си днес руският външен министър Сергей Лавров не изключи възможността да бъде намерен начин дейността на НИС да продължи, независимо от възможностите на САЩ да „накажат" предприятието.

Лавров обвини САЩ, че склонността към едностранни действия е „специфична черта на американците" и че „чрез санкциите (и) злоупотребата с долара те подкопават самата глобализация, която изграждаха в течение на десетилетия и която препоръчваха на всички като главно благо за човечеството".

От 9 октомври НИС е поставена под американски санкции заради войната в Украйна, а от началото на годината американските власти поискаха пълното изтегляне на руския капитал от компанията.

Сръбската държава притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт" с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс" (Intelligence), свързана с „Газпром", придоби дела от 11,3 процента на компанията-майка „Газпром".