Федералната статистическа служба: Населението на Германия ще се свие с 10 милиона до 2070 г.

До 2070 г. населението на Германия ще се свие с близо 10 милиона души до 75 милиона, тъй като поколението на бейби бумърите отстъпва място на значително по-малобройни възрастови групи, предаде Ройтерс, като се позова на Федералната статистическа служба.

В последната си прогноза за населението, публикувана днес, службата заявява, че очаква след 10 години всеки четвърти човек в Германия да бъде на над 67 години.

До 2038 г. близо 21 милиона души, или 27% от населението, ще бъдат в пенсионна възраст, сочи документът.

Прогнозите са направени на фона на оплакванията на компаниите в най-населената страната в ЕС от безпрецедентен недостиг на работна ръка. В същото време политиците се борят да овладеят популистката реакция срещу имиграцията, която помогна на националистическата "Алтернатива за Германия" да излезе на първо място в много проучвания.

В Германия, която заедно с Италия вече е сред държавите с най-застаряващо население в Европа, има също все по-силен натиск върху социалната система. Макар че в момента на 100 души, които работят, се падат 33-ма пенсионери, според най-лошия сценарий те ще се увеличат до 61 на 100 души през 2070 г.

"Тогава на един човек, получаващ пенсия, ще се падат по-малко от двама души, внасящи осигуровки", каза Карстен Ламер, ръководител на отдела на статистическата служба, свързан с проучвания за населението. "Натискът върху социалната система се увеличава", добави той.

Населението на Германия се увеличава едва в 2 от общо 27 сценария, които службата разглежда, като и двата включват високо ниво на имиграция и по-висока раждаемост.