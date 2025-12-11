"Блумбърг": Орбан загрява за президент на Унгария

Преди дни парламентът прие закон на “Фидес”, с който по-трудно може да се отстрани държавният глава

Унгарският премиер Виктор Орбан обмисля възможността да стане държавен глава и да прокара реформа, която да даде повече власт на президента на страната. Това разкри “Блумбърг”, позовавайки се на източник, близък до случващото се в Будапеща. Твърди се, че този политически сценарий се обсъжда все повече предвид скорошните проучвания, че унгарската опозиционна партия “Тиса” може да се окаже първа на парламентарните избори, насрочени за април 2026 г. Източници от партията признаха, че реално Орбан би могъл да направи подобна президентска реформа.

Сигнал, че такъв план може да има и вече е в ход, имаше в сряда, когато унгарският парламент одобри законопроект на партията “Фидес” на Орбан. По същество законът затруднява отстраняването на президента от длъжност.

Досега депутатите можеха да обявят президента за неспособен

да изпълнява задълженията си с обикновено мнозинство, но вече това решение изисква преглед от Конституционния съд, който би могъл да го обяви за незаконно и да го отмени. Конституционният съд в Унгария в момента се ръководи от Петер Полт, който е виден съюзник на Орбан.

Смята се, че унгарският премиер дори би могъл да поеме президентския пост без значение от резултата на предстоящия вот. Ако “Фидес” спечели изборите,

вариант за Орбан е да се съсредоточи върху външната политика

на страната и да остави вътрешната на своя близък съюзник и съпартиец Янош Лазар, който в момента е транспортен министър.

Ако обаче на изборите “Фидес” загуби, “Тиса” спечели, а Орбан стане президент, унгарецът би могъл да влезе в политическа борба с лидера на опозиционната партия Петер Мадяр. Този сценарий е възможен, тъй като Мадяр вероятно би искал да възстанови статута на Унгария като лоялен член на ЕС след години на критики към политиките на страната под ръководството на Орбан.

Ако сегашният премиер има намерения да тръгне по този път, той със сигурност ще срещне много трудности, тъй като подобен

сблъсък с “Тиса” би разпалил общественото недоволство

Преди месец самият Орбан заяви, че след всяка победа на “Фидес” е обмислял възможността за преминаване към президентска система, но в крайна сметка е решил да не го прави. Политически анализатори смятат обаче, че поради малката вероятност “Фидес” да триумфира на предстоящия вот Орбан може и да прибегне до подобно действие.

