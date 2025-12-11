Най-опасният сърбин – Сретен Йосич, излезе на свобода за добро поведение (Обзор)

Краля на кокаина бе заловен у нас, когато главен секретар на МВР беше Бойко Борисов

Заради добро поведение Апелативният съд в Белград пусна предсрочно сръбския мафиот и наркобарон Сретен Йосич.

Йосич, познат още като Йоца Амстердам, трябваше да излезе на свобода през февруари 2026 г., като от изявлението на съда става ясно, че освобождаването му сега е условно. От съда посочват, че се очаква Йосич “да се държи добре” и да не извършва нови престъпления до официалната дата на края на присъдата му - 28 февруари догодина.

Определян от мнозина като най-опасния жив сърбин от подземния свят и Краля на кокаина, Йосич излежаваше 15-годишна присъда. Той беше арестуван в края на април 2009 г. по подозрение, че е участвал в

убийството на хърватския журналист

Иво Пуканич.

Макар че съдът го оправдава, в края на 2012 г. Йосич беше преместен в затвор със строг режим близо до сръбския град Пожаревац. Именно там той излежаваше 15-годишната присъда, но не по делото за смъртта на Пуканич, а за подстрекателство към убийството на Горан Марянович, известен като Гокси Бомбаш, през 1995 г. Тъй като в присъдата не беше включено времето в ареста, което Йосич прекара заради Пуканич, наркобаронът съди държавата, като беше поискал обезщетение в размер на 60 млн. динара (около 1 млн. лв.). През май 2021 г. Йосич беше пуснат в отпуск за пръв път от началото на присъдата си, тъй като по закон е имал това право след 12 г. зад решетките.

Йосич е роден през 1962 г. в село край Белград. Той бяга от Сърбия през 1984 г. под претекст, че комунистите в страната искали да го убият заради семейството му. През 80-те движи престъпни схеми в Нидерландия, а през 90-те години идва в България. В началото на пребиваването си у нас си печели прякора Краля на кокаина.

През 2001 г. е издирван от Интерпол с червена бюлетина. Година по-късно е арестуван в центъра на София от тогавашната Национална служба за борба с организираната престъпност (НСБОП, днес ГДБОП). След като веднага е екстрадиран в Нидерландия, главният секретар на МВР тогава - Бойко Борисов, заявява, че е бил част от операцията по залавянето на Йосич.

Смята се, че подземният бос е бил успешно задържан след показания на Душан Спасоевич и Милорад Лукович-Легия - висши членове на криминалната групировка “Земунски клан”, която

стои зад убийството на сръбския премиер Зоран Джинджич през 2003 г.

От Нидерландия наркобаронът е екстрадиран в Сърбия през 2002 г.

В хода по делото “Килърите” през 2012 г. от показания, направени от ключовия свидетел Калоян Йорданов, стана ясно, че Йосич и самоковският бандит Янко Попов-Туцо са обсъждали убийството на Бойко Борисов. Смята се, че разговорът е бил проведен в дома на Йосич в Белград, а именно Туцо бил “негов човек” в България.

