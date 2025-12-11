ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Путин е уверил Мадуро в подкрепата си

Николас Мадуро КАДЪР: Екс/@NicolasMaduro

Руският президент Владимир Путин разговаря днес по телефона с венецуелския си колега Николас Мадуро и го увери в подкрепата на Москва за курса на правителството му на фона на нарастващия външен натиск, съобщи Кремъл, цитиран от Ройтерс.

Мадуро е под натиск от страна на американския президент Доналд Тръмп да се оттегли от поста, докато САЩ струпват военни сили в Карибско море.

В изявлението на Кремъл се допълва, че Путин и Мадуро са объдили желанието си да работят върху споразумение за стратегическо партньорство и за изпълнение на различни общи проекти в областта на икономиката и енергийния сектор, съобщи БТА.

