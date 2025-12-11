Полша: Правителството на Унгария е по-близко до Москва, отколкото до Брюксел

Полският министър на правосъдието Валдемар Журек обвини унгарския премиер Виктор Орбан, че поддържа по-близки отношения с Русия, отколкото с Европа, като разпали отново спора между двете държави, който Будапеща определя като неоснователна провокация, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Журек изрази разочарование от Будапеща в интервю с журналисти на Ройтерс, когато му бе зададен въпрос, отнасящ се до двама бивши представители на полското правителство, осъдени за злоупотреби със средства, които са защитавани от Унгария.

В разговора с журналистите министърът се позова на този случай, както и на преговорите на Орбан с руския президент Владимир Путин и блокирането на средствата за подкрепа на Украйна във войната ѝ срещу Русия.

"Струва ми се, че сегашните унгарски управляващи са по близки до тези в Москва, отколкото до лидерите на ЕС и казвам това едновременно с дълбока тъга и с голямо безпокойство", подчерта Журек. "За съжаление Орбан желае да разруши ЕС отвътре и неговите проруски политики са напълно неприемливи за мнозинството от гражданите в ЕС", добави той.

Орбан обвини Полша заради нейните несправедливи и провокативни изявления относно отношенията на Унгария с Москва, за които той твърди, че са в интерес на Будапеща. Унгарският премиер набляга на факта, че санкциите на ЕС срещу Русия заради войната ѝ в Украйна са саморазрушителни.

Бившият полски министър на правосъдието Збигнев Жобро, който е обвинен в извършването на 26 престъпления, включително и ръководенето на организирана престъпна група, се укрива в Унгария и може да потърси политическо убежище там по примера на бившия си заместник Марчин Романовски, който е обвинен в подобни престъпления. И двамата заявяват, че няма да се върнат в Полша, защото няма да бъдат съдени по справедлив начин, докато правителството на Доналд Туск е на власт. Правителството отхвърля тези обвинения, твърдейки, че съдебната система на страната е независима.

Жобро се срещна с Орбан в Будапеща през октомври тази година и обвини Варшава в организирането на "политически лов на вещици." Полски съд ще реши в идните седмици дали да издаде европейска заповед за арест на Жобро.

"Европейската заповед за арест представлява споразумение между всички страни членки на ЕС, което свидетелства за зачитането и доверието в нашите собствени правосъдни системи. Днес сме изправени пред ситуация, в която Унгария казва, че дава убежище на г-н Романовски, което по мое мнение нарушава това европейско споразумение. Изглежда следващият въпрос ще бъде разглеждането на действията на унгарската държава и може би Полша ще бъде принудена да разкрие тази ненормална ситуация пред европейския форум, където Унгария нарушава правилата на заповедта за арест с предоставянето на убежище", разясни Валдемар Журек.