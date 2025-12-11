ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха служител на Меджлиса заради обвинение в...

НАТО: Българските власти да бъдат по-активни за дейностите в Черно море

Борис Руге КАДЪР: NOVA

Русия се възползва от натиск, саботажи и хибридни средства. Това показва анализ на НАТО, представен от посланик Борис Руге, помощник-генерален секретар на НАТО по политическите въпроси и политиката на сигурност.

Той пристигна в България за конференцията "Стратегически комуникации в Югоизточна Европа: Пътят напред". Според Руге страните-членки трябва да се противопоставят на твърденията, че НАТО е виновен за войната за Украйна, тъй като алиансът не е избирал конфронтация.

"Русия избра конфронтацията със Запада и обърна гръб на привилигированото си партньорство с НАТО. Войната беше непровокирана. Русия е най-голямата и директна заплаха за евроатлантическата общност", каза Руге, цитиран от Нова тв. 

"Черно море заслужава особено внимание. Силите за разминиране от България, Румъния и Турция са много добър пример как да се действа. Черно море е от стратегическо значение, надявам се българските власти да бъдат по-активни за дейностите в него", обясни той.

