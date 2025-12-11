"Политико": От Грексит до шеф на Еврогрупата - историята на възстановяването на Гърция

Страната, която почти беше изключена от еврозоната, сега ръководи мощния орган на ЕС, който я спаси от фалит.

В четвъртък гръцкият министър на финансите Кириакос Пиеракакис победи белгийския вицепремиер Винсент Ван Петегем в двубоя за председателството на Еврогрупата. Въпреки че това е неформален форум за министрите на финансите от еврозоната, тази длъжност се оказа ключова за преодоляването на кризите и по-специално кризата с държавния дълг, която доведе до три спасителни операции за гръцко правителство, пише в свой анализ "Политико".

Това беше преди 10 години, когато предшественикът на Пиеракакис описа Еврогрупата като място, подходящо само за психопати. Днес Атина се представя като пример за фискална предпазливост, след като драстично намали дълговете си до около 147 % от икономическия си продукт, макар и все още най-високият показател в еврозоната.

„Моето поколение беше оформено от екзистенциална криза, която разкри силата на устойчивостта, цената на самодоволството, необходимостта от реформи и стратегическото значение на европейската солидарност. Нашата история не е само национална, тя е дълбоко европейска", пише Пиеракакис в мотивационното си писмо за поста.

Малко дипломати очакваха 42-годишният компютърен специалист и политически икономист да спечели надпреварата за лидер на Еврогрупата след шокиращата оставка на досегашния председател Паскал Донахю миналия месец. Белгиецът Ван Петегем можеше да се похвали с повече опит и се ползваше с голямо уважение в еврозоната, което го превърна в ранния фаворит за победа.

Но непрекъснатото нежелание на Белгия да подкрепи предложението на Европейската комисия да използва паричната стойност на замразените руски активи за финансиране на заем от 165 милиарда евро за репарации на Украйна в крайна сметка допринесе за поражението на Ван Петегем.

Пиеракакис не е типичен член на управляващата центристка партия „Нова демокрация", която принадлежи към Европейската народна партия. Политическият му произход е социалистически, като от 2009 г., когато Гърция се впусна във финансова криза, той е бил съветник на център-лявата партия ПАСОК. Той дори беше един от гръцките технократи, които преговаряха с кредиторите на страната.

Завършилият Харвард и Масачузетския технологичен институт се присъедини към „Нова демокрация", за да подкрепи кандидатурата на премиера Кириакос Мицотакис за лидер на партията през 2015 г., защото смяташе, че споделят една и съща политическа визия.

Пиеракакис постига голям политически пробив, когато "Нова демокрация" печели националните избори през 2019 г., след четири години на поста директор на института за изследвания и политики diaNEOsis. Той е назначен за министър на цифровото управление, отговарящ за усилията на Гърция да модернизира тромавата бюрокрация в страната, като въвежда цифрови решения за всичко - от заседанията на кабинета до медицинските рецепти.

Тези усилия го превърнаха в един от най-популярните министри в гръцкото правителство – до такава степен, че Пиеракакис често се споменава в гръцката преса като вероятен наследник на Мицотакис на партийното ръководство.

След преизбирането на "Нова демокрация" през 2023 г. Пиеракакис пое министерството на образованието, където подкрепи спорното законодателство, което проправи пътя за създаването на частни университети в Гърция.

При преструктурирането на кабинета през март той беше назначен в министерството на финансите, където ускори плановете за изплащане на гръцкия дълг към кредиторите и се ангажира да намали дълга на страната под 120% от БВП до 2030 г.