Зеленски: САЩ предлагат да се изтеглим от част от Донецка област, но кой ще я управлява?

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Съединените щати предлагат изтеглянето на украинската армия от териториите, които все още контролира в източната Донецка област, и демитилизация и създаване на "свободна икономическа зона" в този район, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Според Зеленски, американците предлагат изтеглянето на украинските сили от територията на Донецка област, а предполагаемият компромис е руските сили да не влизат в тази част от района, която в момента е под контрола на Киев.

"Кой би управлявал тази територия, независимо дали американците вече я наричат "свободна икономическа зона" или "демилитаризирана зона", не е ясно", добави украинският президент.

По думите на Зеленски, Вашингтон предлага също изтегляне на руските войски от украинските Сумска, Харковска и Днепропетровска област, но оставането им в Херсонска и Запорожка област.

Той обясни, че контролът над Донецка област и статутът на Запорожката атомната електроцентрала са двата основни въпроса, които остават нерешени в преговорите за прекратяване на войната с Русия.

Зеленски подчерта още, че настоящият му приоритет е прекратяването на войната в Украйна и разработването на мирен план, а не назначаването на нов ръководител на президентската канцелария, предаде Укринформ.

Той напомни, че все още не са решени назначения и на овакантените постове на министър на енегергетиката и министър на правосъдието.

"Например, ако взема някой от настоящото правителство за шеф на канцеларията си, се страхувам, че ще му се търси заместник със седмици. Не искам да дестабилизирам Кабинета на министрите. Затова приоритетът е прекратяването на войната и международната ми работа основно със САЩ и европейската "коалиция на желаещите", каза Зеленски и заяви, че е останал изненадан, че назначаването на ръководител на канцеларията му е една от най-обсъжданите теми в украинското общество.